Sigara için bebeğini trende bırakıp, dışarı çıkan baba hayatının şokunu yaşadı

ABD'nin Cleveland şehrinde bir baba, bebeğiyle birlikte trene bindi. Pusetteki bebeği trenin koltuklarına bırakan baba, sigara için dışarı çıktı. Tren, babayı almadan kalkınca baba paniğe kapıldı. Eleştirilere maruz kalan babanın bebeğini bulup bulamadığı ise bilinmiyor.
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