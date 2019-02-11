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Sigara için bebeğini trende bırakıp, dışarı çıkan baba hayatının şokunu yaşadı

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İLGİNÇ HABERLER  | 11.02.2019 09:40 | Son Güncelleme

ABD'de yaşanan olayda, bebeğini trende bırakıp, sigara içmek için dışarı çıkan baba büyük şok yaşadı.

ABD'nin Cleveland şehrinde bir baba, bebeğiyle birlikte trene bindi. Pusetteki bebeği trenin koltuklarına bırakan baba, sigara için dışarı çıktı. Tren, babayı almadan kalkınca baba paniğe kapıldı. Eleştirilere maruz kalan babanın bebeğini bulup bulamadığı ise bilinmiyor.

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abd tren bebek baba

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