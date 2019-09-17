Sigara kadar vücuda zarar veren 6 yiyecek

Sigaranın vücudumuzdaki yarattığı tahribatı artık çok iyi biliyoruz. 4.800'den fazla kanserojen madde içeren sigara birçok ölümcül hastalığın kapısını aralıyor. Üstelik sadece sigara kullanmanız gerekmiyor, pasif içici olmak bile sigaranın zararlarını vücutta gösterebiliyor.

BU YİYECEKLER EN AZ SİGARA KADAR TEHLİKELİ

Sadece sigara içmek ya da dumanını solumak değil, dengesiz beslenmek de en az sigara kadar vücuda zarar veriyor. Sigaranın yarattığı tahribatı kimi yiyecekleri tüketerek de görebilirsiniz. Bu yüzden dengeli beslenmek hayati önem taşıyor.

Günlük hayatta tükettiğiniz bazı yiyecekleri hayatınızdan çıkarmanın zamanı geldi. Sigara kullanmıyorum diye kendinizi sağlıklı olarak düşünebilirsiniz fakat farkında olmadan tükettiğiniz taze meyve suyu sizi yavaş yavaş ölüme sürükleyebilir. İşte sigara kadar sağlığınıza zarar veren 6 yiyecek/içecek.



