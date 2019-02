Sigara, ölümlerde savaştan daha tehlikeli!

Türkiye’de 18 yaşından küçüklere sigara satışı yasak olmasına rağmen sigaraya başlama yaşının 11’e kadar düştüğünü hatırlatan Başhekim Erdal Gezer, “Dünyada her yıl 4,5 milyondan fazla kişi sigara kullanımı nedeniyle yaşama veda ediyor” dedi.

"HER 10 KİŞİDEN 7'Sİ BIRAKMAK İSTİYOR"



Bir hevesle küçük yaşlardan başlanan sigaranın ilerleyen dönemlerde insanların hayatını kabusa çevirdiğini ve yapılan araştırmalara göre sigara içen her 10 kişiden 7’sinin bu kötü alışkanlıktan kurtulmaya çalıştığını belirten Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, “Bu kötü alışkanlıktan kurtulmak kadar zararlarını bilip hiç başlamamak her şeyden daha önemlidir. Bu nedenle özellikle ebeynler çocuklarını nasihat ile değil örnek olarak sigaradan vazgeçirmelidir” dedi.

"İÇEN KİŞİLERİN ÖMRÜNDEN 15 YIL ÇALIYOR"



Yapılan araştırmalara göre sigara kullanımının, kişilerin hayatından ortalama 15 yıl çaldığının belirlendiğini ve belli bir yaştan sonra sigaranın hayatı kabusa döndürdüğünü kaydeden Dr. Erdal Gezer, “Gençler arasında sigara kullanımı önemli bir halk sağlığı sorunu olma özelliği taşıyor. Sigara tüketiminde yaş ortalaması her geçen yıl düşerken, ailelere ise bu konuda önemli sorumluluklar düşüyor. Çünkü ailelerin sigara kullanımından kaçınması, çocukların sigaraya olan eğilimini büyük ölçüde azaltıyor. Çocukların sigaradan uzak durmasında aile içi doğru iletişimin de büyük rolü var. Sigara kullanımı ülkemizde her yıl 100 bin, dünyada ise 4,5 milyon kişiyi hayattan koparıyor” dedi.