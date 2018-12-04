Sigarayı bırakan çalışanın maaşına zam!

Tokat'ta yaklaşık 20 yıldır eczacı olarak hizmet veren Halis Sağlam, çalışanlarının sigarayı bırakmaları için iş yerine afiş asarak kampanya başlattı. Sağlam iş yerine, "İçki öldürür, sigara süründürür, spor güldürür. Çalışanlarımız çok sigara içiyor, çok hastalanıyor. Sigara içmeyi bırakırlarsa her yıl aylık ücretlerine artı olarak 50 lira sigarayı bırakma ödülü" şeklinde afiş astı. Personelinin sigarayı bırakmasına bir katkısı olması adına çalışma yaptığını ifade eden Sağlam, "Çalışanlarımızın ikisi de aşırı sigara içiyor. Çok sigara içiyorlar, bünyeleri çok zayıf. Devamlı hastalanıyorlar, sağlıklarına bakmıyorlar. Bu durum ailelerini de üzüyor. Bu anlamda böyle bir şey düşünüyorduk" dedi.

"ŞİMDİKİ GENÇLER AKIL VERME PARA VER DİYORLAR"



Sigarayı bıraktırmak için formül düşündüklerini ifade eden Sağlam, "Büyük sözü dinlenmiyor. Şimdiki gençler, 'akıl verme, para ver' diyorlar. Paramızda çok değil ama böyle bir çalışma yaptık. Sözümüz dinlemiyor, yazımız dinlensin düşüncesini uygulamaya koyduk. Sigarayı bırakırlarsa, bırakacaklarına söz verirlerse aylıklarına 50 lira artı olarak ödül vereceğiz. İnşallah faydalı bir neticeye ulaşırız." diye konuştu.