Daha önce sigarayı bırakma girişiminde bulunmuş ancak bir türlü başarılı olamadıysanız bir de bu 5 bitkiden faydalanmayı deneyin.

Sigarayı en hızlı şekilde bırakmanıza yardımcı olacak 5 bitki

Sarı kantaron Sarı kantaron otunun olumlu bir zihinsel tutum oluşturmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Nikotin yoksunluğu, ruh hali değişimlerine, kaygıya ve sinirliliğe neden olabilir. Sarı kantaron otu ise sigarayı bırakmanızın ilk safhalarında size bu alanlarda yardımcı olur.

Nane Nane bitkisi, birçok kişide sigarayı bırakınca ilk zamanlarda oluşabilen mide bulantısını dindirir. Nane aynı zamanda kaygıyı ve gerginliği hafifletir ve nikotin yoksunluğuna bağlı oluşabilecek baş ağrısını dindirmeye yardımcı olur.

Kore ginsengi Kore ginsengi, enerjiyi artıran ve vücudun stresle başa çıkmasını kolaylaştıran bir bitkidir, ve sigaranın bırakıldığı ilk zamanlarda oluşabilen yorgunluğu ve gerginliği azaltır. Ginseng aynı zamanda vücut sistemlerini dengeleyerek vücudun nikotin yokluğuna uyum sağlamasına yardımcı olur.

Kedi otu Kedi otu, genelde kaygı, stres ve uykusuzlukla mücadelede kullanışan yatıştırıcı bir ottur. Çoğu kişi, sigarayı bıraktığı ilk zamanlarda kaygı ve uyku sorunları yaşar. Kedi otu ise kasları gevşetmeye yardımcı olur.