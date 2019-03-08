Daha önce sigarayı bırakma girişiminde bulunmuş ancak bir türlü başarılı olamadıysanız bir de bu 5 bitkiden faydalanmayı deneyin.
Sigarayı en hızlı şekilde bırakmanıza yardımcı olacak 5 bitki
Sarı kantaron
Sarı kantaron otunun olumlu bir zihinsel tutum oluşturmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Nikotin yoksunluğu, ruh hali değişimlerine, kaygıya ve sinirliliğe neden olabilir. Sarı kantaron otu ise sigarayı bırakmanızın ilk safhalarında size bu alanlarda yardımcı olur.
Nane
Nane bitkisi, birçok kişide sigarayı bırakınca ilk zamanlarda oluşabilen mide bulantısını dindirir. Nane aynı zamanda kaygıyı ve gerginliği hafifletir ve nikotin yoksunluğuna bağlı oluşabilecek baş ağrısını dindirmeye yardımcı olur.
Kore ginsengi
Kore ginsengi, enerjiyi artıran ve vücudun stresle başa çıkmasını kolaylaştıran bir bitkidir, ve sigaranın bırakıldığı ilk zamanlarda oluşabilen yorgunluğu ve gerginliği azaltır. Ginseng aynı zamanda vücut sistemlerini dengeleyerek vücudun nikotin yokluğuna uyum sağlamasına yardımcı olur.
Kedi otu
Kedi otu, genelde kaygı, stres ve uykusuzlukla mücadelede kullanışan yatıştırıcı bir ottur. Çoğu kişi, sigarayı bıraktığı ilk zamanlarda kaygı ve uyku sorunları yaşar. Kedi otu ise kasları gevşetmeye yardımcı olur.
Zufa otu
Zufa otu, kaygıyı hafifletmeye yardımcı olmasıyla meşhur bir ot olup, sigarayı bırakma nedeniyle bazan görülebilen histerileri yatıştırır. Diğer taraftan, akciğerlerde oluşmuş olan mukus tıkanıklığını temizlemeye yardım eder.
Okuyucu Yorumları 0 yorum