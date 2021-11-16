YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Şıhıl mahşi nasıl yapılır? Şıhıl mahşi malzemeleri neler?

Şıhıl mahşi nasıl yapılır? Şıhıl mahşi malzemeleri neler?

16.11.2021 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şıhıl mahşi bir çeşit kabak dolmasıdır. Bu özel dolma, lezzetleriyle de tanınan Hatay'da yapılır ve dolmaların şahı olarak isimlendirilir. Şıhıl mahşi, klasik kabak dolmasından farklı olarak kabakları oyulduktan sonra kızartılır. İşte şıhıl mahşi tarifi ve malzemeleri...

Şıhıl mahşi nasıl yapılır? Şıhıl mahşi malzemeleri neler?

1 kilogram kabak, 500 gram dana kıyma, 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık ve 1 su bardağı haşlanmış nohut şıhıl mahşi için gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor. Şıhıl mahşi yaparken öncelikle kabakları yıkayıp çatal ile dışına şekil verilmesi ve kabakların ikiye bölünüp içlerinin alınması gerekiyor. İşte şıhıl mahşi tarifi ve malzemeleri...

ŞIHIL MAHŞİ MALZEMELERİ

  • 1 kilogram kabak
  • 2 adet soğan (yemeklik doğranmış)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 500 gram dana kıyma
  • 2 çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 avuç doğranmış maydanoz
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

Salçalı Naneli Su İçin:

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 1 su bardağı su

Üzeri İçin:

  • 1 su bardağı çırpılmış yoğurt

ŞIHIL MAHŞİ TARİFİ

Kabakları yıkayın ve çatal ile dışına şekil verin. Sonrasında kabakları ikiye bölün ve içlerini alın. İçlerini bir kenarda daha sonra üzerine koymak için saklayın. Kabakları kızgın sıvı yağda hafif yumuşayana dek kızartın. Ayrı bir tencerede sıvı yağ ile soğanları yumuşayana kadar kavurun. Sonrasında dolmalık fıstıkları da ilave edin ve kavurmayı sürdürün.

Domates salçasını ilave edin ve kokusu çıkana dek kavurun, kıymayı ilave edin. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyip kıyma, suyunu çekip kavrulunca nohutu da ekleyin. En sonunda doğranmış maydanozu da ekleyin ve ocaktan alın. Kabakların içine kıymalı harcı doldurun, kabak içinden üzerine bir parça koyun. Isıya dayanıklı kaba dizdiğiniz kabakların üzerine salçalı, naneli su ekleyin ve 180 derece fırında 30 dakika pişirin.S ervis ederken çırpılmış yoğurt ve salçalı sudan gezdirin. Afiyet olsun...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı! Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı!
Çok özel konuklarınız mı var? Bu tarifler hayat kurtaracak!Çok özel konuklarınız mı var? Bu tarifler hayat kurtaracak!
Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bergüzar'ın büyük aşkıydı! Rus karısı görenleri büyüledi

Bergüzar'ın büyük aşkıydı! Rus karısı görenleri büyüledi

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

Dün akşam herkes bu sahneye kilitlendi! "Kalemine kurban be!"

Dün akşam herkes bu sahneye kilitlendi! "Kalemine kurban be!"

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Şaşırtan dayak paylaşımı

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Şaşırtan dayak paylaşımı

Sırrı yapraklarındaymış! Aşçılara taş çıkartacak tarif

Sırrı yapraklarındaymış! Aşçılara taş çıkartacak tarif

Damak çatlatıyor! Bu çorbayı bitiren bir kase daha istiyor

Damak çatlatıyor! Bu çorbayı bitiren bir kase daha istiyor

İlginizi Çekebilir

Tam çeyizlik! 500 TL altına yemek takımları

Tam çeyizlik! 500 TL altına yemek takımları

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Kokusuz bir mutfak için en çok tercih edilen davlumbaz çeşitleri

Kokusuz bir mutfak için en çok tercih edilen davlumbaz çeşitleri

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.