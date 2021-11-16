Şıhıl mahşi nasıl yapılır? Şıhıl mahşi malzemeleri neler?

1 kilogram kabak, 500 gram dana kıyma, 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık ve 1 su bardağı haşlanmış nohut şıhıl mahşi için gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor. Şıhıl mahşi yaparken öncelikle kabakları yıkayıp çatal ile dışına şekil verilmesi ve kabakların ikiye bölünüp içlerinin alınması gerekiyor. İşte şıhıl mahşi tarifi ve malzemeleri...

ŞIHIL MAHŞİ MALZEMELERİ

1 kilogram kabak

2 adet soğan (yemeklik doğranmış)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

500 gram dana kıyma

2 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 avuç doğranmış maydanoz

1 su bardağı haşlanmış nohut

Salçalı Naneli Su İçin:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 su bardağı su

Üzeri İçin:

1 su bardağı çırpılmış yoğurt

ŞIHIL MAHŞİ TARİFİ

Kabakları yıkayın ve çatal ile dışına şekil verin. Sonrasında kabakları ikiye bölün ve içlerini alın. İçlerini bir kenarda daha sonra üzerine koymak için saklayın. Kabakları kızgın sıvı yağda hafif yumuşayana dek kızartın. Ayrı bir tencerede sıvı yağ ile soğanları yumuşayana kadar kavurun. Sonrasında dolmalık fıstıkları da ilave edin ve kavurmayı sürdürün.

Domates salçasını ilave edin ve kokusu çıkana dek kavurun, kıymayı ilave edin. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyip kıyma, suyunu çekip kavrulunca nohutu da ekleyin. En sonunda doğranmış maydanozu da ekleyin ve ocaktan alın. Kabakların içine kıymalı harcı doldurun, kabak içinden üzerine bir parça koyun. Isıya dayanıklı kaba dizdiğiniz kabakların üzerine salçalı, naneli su ekleyin ve 180 derece fırında 30 dakika pişirin.S ervis ederken çırpılmış yoğurt ve salçalı sudan gezdirin. Afiyet olsun...



