Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven arkadaşıyla sevgili sanılınca... Mesajları paylaşıp sitem etti

Sihirli Annem dizisiyle yıldızı parlayan Gizem Güven, 10 yıl aşk yaşadığı futbolcu Caner Turp ile 1 buçuk yıl önce nikah masasına oturmuştu. Sosyal medyada mutluluk saçan çift ani bir kararla boşandı. Gizem Güven, Instagram hesabından Caner Turp ile fikir ayrılıkları yaşadıklarını ve evlilikleri sonlandırma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Boşanmanın ardından İstanbul'a dönen ve yeni bir hayat kuran Güven paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güven son olarak genç bir adamla pozlarını paylaşınca takipçilerinden mesaj yağdı.

Herkes Güven'in yeni sevgilisi olduğunu sandı ve mutluluk diledi. Gizem Güven ise gelen mesajları yayınlayarak "Sakin! Kaç senelik çocukluk arkadaşım o kadar takip ediyorsunuz haberiniz yok he" açıklamasında bulundu.





