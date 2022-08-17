Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli poz verdi!

Bir zamanların çocuk oyuncusu Gizem Güven şimdilerde özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda eşinden boşanmasıyla gündem olmuştu. Son olarak Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Gizem Güven sosyal medya fenomenlerinden biri haline geldi.

Göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı.

O poz, çok sayıda övgü yorumu ve beğeni aldı.

Gizem Güven Sihirli Annem ve Selena dizileriyle tanınıyor.

Bir süredir ekranlardan uzak olan eski oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.





