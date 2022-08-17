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  4. Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli poz verdi!

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli poz verdi!

17.08.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gizem Güven, bir zamanlar 7'den 77'ye herkesin severek izlediği aile dizisi Sihirli Annem'de Ceren rolünü oynayarak unutulmaz çocuk oyuncular arasına adını yazdırdı. Seneler önce rol aldığı yapımlarla yeniden gündeme gelen Gizem Güven, artık sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başladı.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli poz verdi!

Bir zamanların çocuk oyuncusu Gizem Güven şimdilerde özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda eşinden boşanmasıyla gündem olmuştu. Son olarak Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Gizem Güven sosyal medya fenomenlerinden biri haline geldi.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli poz verdi!

Göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli poz verdi!

O poz, çok sayıda övgü yorumu ve beğeni aldı.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli poz verdi!

Gizem Güven Sihirli Annem ve Selena dizileriyle tanınıyor.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli poz verdi!

Bir süredir ekranlardan uzak olan eski oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli poz verdi!

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli poz verdi!

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli poz verdi!

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli poz verdi!

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli poz verdi!

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli poz verdi!

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Gizem Güven sihirli annem
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