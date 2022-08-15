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Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven süper mini elbisesiyle rüzgar gibi esti!

15.08.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gizem Güven Sihirli Annem, Selena gibi bir zamanlara damga vuran dizilerde canlandırdığı karakterlerle akıllara kazındı. Şimdilerde sosyal medya fenomeni olan Güven, pozlarıyla gündeme geliyor.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven süper mini elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Bir zamanların çocuk oyuncusu Gizem Güven, popüler dizilerde aldığı rollerle yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz dönemde eşinden ayrılmasıyla konuşulan Güven, şimdilerde iddialı pozlar veriyor.

SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Gizem Güven sosyal mecraları aktif olarak kullanıyor.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven süper mini elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Ekranların tanınan isimlerinden olan Güven'in sosyal mecralarda çok sayıda takipçisi bulunuyor.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven süper mini elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Güven son olarak siyah elbisesiyle verdiği pozunu paylaştı.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven süper mini elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Süper mini elbiseli yırtmaçlı pozuna çık sayıda beğeni geldi.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven süper mini elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Göğüs dekolteli o pozuna, "Bir kız hiç mi değişmez", "Su gibisin" yorumları geldi.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven süper mini elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven süper mini elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven süper mini elbisesiyle rüzgar gibi esti!


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Anahtar Kelimeler:
Gizem Güven sihirli annem
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