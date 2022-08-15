Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven süper mini elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Bir zamanların çocuk oyuncusu Gizem Güven, popüler dizilerde aldığı rollerle yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz dönemde eşinden ayrılmasıyla konuşulan Güven, şimdilerde iddialı pozlar veriyor.

SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Gizem Güven sosyal mecraları aktif olarak kullanıyor.

Ekranların tanınan isimlerinden olan Güven'in sosyal mecralarda çok sayıda takipçisi bulunuyor.

Güven son olarak siyah elbisesiyle verdiği pozunu paylaştı.

Süper mini elbiseli yırtmaçlı pozuna çık sayıda beğeni geldi.

Göğüs dekolteli o pozuna, "Bir kız hiç mi değişmez", "Su gibisin" yorumları geldi.



