Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya iddialı tarzıyla beğeni topladı!

Başrollerini İnci Türkay, Şahap Sayılgan ve Nevra Serezli'nin paylaştığı Sihirli Annem dizisi, Türk televizyonlarının unutulmaz dizileri arasında yerini koruyor. Dizide canlandırdığı 'Çilek' karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli kıyafetiyle beğeni yağmuruna tutuldu.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Çevre Mühendisliği bölümünü bitiren Özkaya, YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle adından söz ettiriyor.
Instagram'da 300 binden fazla takipçisi bulunan bir dönemin çocuk yıldızı, şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapıyor.
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