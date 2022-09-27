Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya yaz sezonunu mayolu pozuyla kapattı!

Bir zamanlara damga vuran çocuk oyuncu Zeynep Özkaya, halen Sihirli Annem'in Çilek'i olarak anılıyor. Şimdilerde koca kız olan Özkaya, Instagram ve YouTube paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.

MAYOLU POZUYLA YAZA VEDA ETTİ

Zeynep Özkaya yaz sezonunu kapattı.

Mayolu pozunu paylaşan Özkaya o poza, "Yılın son deniz fotoğrafı geldi. Son tatilimi de yapıp İstanbul’a dönüş yaptım, elveda yaz" diye yazdı.

1998 doğumlu Özkaya eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesinde tamamladı.

AŞK POZU GÜNDEM OLDU

Özkaya, erkek arkadaşıyla havuzun içinden poz verdi.

O poz ile çok konuşuldu.



