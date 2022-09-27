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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya yaz sezonunu mayolu pozuyla kapattı!

27.09.2022 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski oyuncu Zeynep Özkaya, seneler önce canlandırdığı Sihirli Annem dizisindeki Çilek rolü ile yeniden gündeme geldi. 24 yaşındaki üniversite mezunu Özkaya, son olarak sosyal medya pozuyla anıldı.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya yaz sezonunu mayolu pozuyla kapattı!

Bir zamanlara damga vuran çocuk oyuncu Zeynep Özkaya, halen Sihirli Annem'in Çilek'i olarak anılıyor. Şimdilerde koca kız olan Özkaya, Instagram ve YouTube paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.

MAYOLU POZUYLA YAZA VEDA ETTİ

Zeynep Özkaya yaz sezonunu kapattı.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya yaz sezonunu mayolu pozuyla kapattı!

Mayolu pozunu paylaşan Özkaya o poza, "Yılın son deniz fotoğrafı geldi. Son tatilimi de yapıp İstanbul’a dönüş yaptım, elveda yaz" diye yazdı.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya yaz sezonunu mayolu pozuyla kapattı!

1998 doğumlu Özkaya eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesinde tamamladı.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya yaz sezonunu mayolu pozuyla kapattı!

AŞK POZU GÜNDEM OLDU

Özkaya, erkek arkadaşıyla havuzun içinden poz verdi.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya yaz sezonunu mayolu pozuyla kapattı!

O poz ile çok konuşuldu.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya yaz sezonunu mayolu pozuyla kapattı!

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya yaz sezonunu mayolu pozuyla kapattı!

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