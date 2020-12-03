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Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları belli oldu! İşte Sihirli Annem'in yeni çocukları

03.12.2020 14:14 | Son Güncelleme:
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Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları belli oldu! İşte Sihirli Annem'in yeni çocukları

Exxen adlı dijital platformda yer alacak Sihirli Annem'in yeni çekilecek bölümlerinde çocuk oyuncular da belli oldu. Sihirli Annem'in eski oyuncularının er almadığı yeni Sihirli Annem'de bakın hangi çocuk oyuncular var.

Ocak ayında yayın hayatına başlayacak olan 'Exxen' adlı dijital platformun çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 'Exxen'de yer alacak dizilerden biri de geçmişte yayınlanan ve dönemine damga vuran dizi 'Sihirli Annem'.

Sihirli Annem'de eski oyuncuların yer almaması oyunculardan tepki görmüştü. Ancak yapım şirketi tamamen yeni bir kadro ile diziyi çekiyor. Sihirli Annem'de çocuk oyuncular da belli oldu.

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Çilek'i Belinay Suvari, Tuğçe'yi Nisa Sofiya Aksongur, Ceren'i Cemre Demircan, Cem'i Egemen Uysal canlandıracak. Birsen Altundaş'ın haberine göre çekimlere ise başlandı.

Ekran Alıntısı

10'ar bölüm halinde iki sezon olarak çekilecek Sihirli Annem'de oyuncuların çoğu belli oldu. Dizinin önemli karakterlerinden olan ve daha önce Gül Onat tarafından canlandırılan 'Perihan'ı ise iddiaya göre Lale Başar oynayacak. Suzan karakteriyle diziye damga vuran Zuhal Topal yerine ise Hande Katipoğlu gelecek.

İnci Türkay'ı tüm Türkiye'ye tanıtan 'Betüş' karakterine ise Açelya Topaloğlu uygun görülürken Avni karakterine ise Bülent Seyran düşünülüyor. Emre Altuğ ise 17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem'de 'Sadık' karakterine hayat verecek.

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