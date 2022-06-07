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Sihirli Annem'in Dudu Perisi Nevra Serezli'nin son hali şaşırttı! "Hala çok güzelsiniz"

07.06.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 10 yıl önce 2012'de ekranlara veda eden Sihirli Annem dizisi 7'den 77'ye neredeyse herkesin severek izlediği bir diziydi. Dizide Nevra Serezli; İnci Türkay, Gizem Güven, Zeynep Özkaya ile başroldeydi. Sihirli Annem'in Dudu Perisi Nevra Serezli, son haliyle görenleri şaşırttı.

Sihirli Annem'in Dudu Perisi Nevra Serezli'nin son hali şaşırttı! "Hala çok güzelsiniz"

2003 yılında başlayan Sihirli Annem dizisi 2012 yılında ekranlara veda etti. Uzun soluklu dizilerden biri olan Sihirli Annem dizisi, konusu ve oyuncularıyla seyircilerin aklına kazındı. Dizideki unutulmaz karakterlerden biri de İnci Türkay'ın hayat verdiği Betüş ve Defne Joy Foster'ın hayat verdiği Eda rolünün annesi Dudu Periydi.

SİHİRLİ ANNEM'İN DUDU PERİSİ SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Şimdilerde 77 yaşında olan Nevra Serezli, Sihirli Annem'den sonra Kocan Kadar Konuş, Senin Hikayen, İşte Bu Benim Masalım gibi projelerle de ekranlara geldi.

Sihirli Annem'in Dudu Perisi Nevra Serezli'nin son hali şaşırttı!

Seyircilerin aklında Sihirli Annem dizsindeki Dudu Peri olarak kazınan Nevra Serezli, Instagram pozlarıyla dikkat çekti.

Sihirli Annem'in Dudu Perisi Nevra Serezli'nin son hali şaşırttı!

Serezli'nin pozlarına, "Hiç yaşlanmamışsınız hala çok güzelsiniz", "Dudu Peri" gibi yorumlar geldi.

Sihirli Annem'in Dudu Perisi Nevra Serezli'nin son hali şaşırttı!

Nevra Serezli 1968-2013 yılları arasında Metin Serezli ile evli kaldı. Bu evlilikten Murat Serezli ve Selim Serezli adında iki çocuk annesi oldu.

Sihirli Annem'in Dudu Perisi Nevra Serezli'nin son hali şaşırttı!

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Nevra Serezli ayrıca başarılı bir tiyatro oyuncusudur.

Sihirli Annem'in Dudu Perisi Nevra Serezli'nin son hali şaşırttı!


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Anahtar Kelimeler:
Nevra Serezli
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