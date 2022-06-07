Sihirli Annem'in Dudu Perisi Nevra Serezli'nin son hali şaşırttı! "Hala çok güzelsiniz"

2003 yılında başlayan Sihirli Annem dizisi 2012 yılında ekranlara veda etti. Uzun soluklu dizilerden biri olan Sihirli Annem dizisi, konusu ve oyuncularıyla seyircilerin aklına kazındı. Dizideki unutulmaz karakterlerden biri de İnci Türkay'ın hayat verdiği Betüş ve Defne Joy Foster'ın hayat verdiği Eda rolünün annesi Dudu Periydi.

SİHİRLİ ANNEM'İN DUDU PERİSİ SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Şimdilerde 77 yaşında olan Nevra Serezli, Sihirli Annem'den sonra Kocan Kadar Konuş, Senin Hikayen, İşte Bu Benim Masalım gibi projelerle de ekranlara geldi.

Seyircilerin aklında Sihirli Annem dizsindeki Dudu Peri olarak kazınan Nevra Serezli, Instagram pozlarıyla dikkat çekti.

Serezli'nin pozlarına, "Hiç yaşlanmamışsınız hala çok güzelsiniz", "Dudu Peri" gibi yorumlar geldi.

Nevra Serezli 1968-2013 yılları arasında Metin Serezli ile evli kaldı. Bu evlilikten Murat Serezli ve Selim Serezli adında iki çocuk annesi oldu.

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Nevra Serezli ayrıca başarılı bir tiyatro oyuncusudur.



