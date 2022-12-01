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Sihirli Annem'in Sadık'ı Şahap Sayılgan oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği bakın ne

01.12.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini İnci Türkay, Nevra Serezli, Defne Joy Foster ve Gizem Güven gibi isimlerle paylaştığı Sihirli Annem dizisiyle akıllara kazınan Şahap Sayılgan, uzun zamandır televizyon ekranlarında yer almıyor. Ünlü oyuncunun yeni mesleği bakın neymiş...

Sihirli Annem'in Sadık'ı Şahap Sayılgan oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği bakın ne

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Sihirli Annem dizisinde 'Sadık' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Şahap Sayılgan'ın yeni mesleği şaşırttı.

Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Şahap Sayılgan, birçok tiyatro oyununda sahneye çıktı.

Sihirli Annem'in Sadık'ı Şahap Sayılgan oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği bakın ne

1993 yılında yayınlanan Ferhunde Hanım ve Kızları dizisiyle şöhret kapısını aralayan Şahap Sayılgan, sonrasında Bizim Evin Halleri dizisinde rol aldı.

Sihirli Annem'in Sadık'ı Şahap Sayılgan oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği bakın ne

Senaristliğini Gamze Özer'in yaptığı Sihirli Annem dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Şahap Sayılgan, dizinin 2011 yılında ekrana gelen versiyonunda da yer almıştı.

Sihirli Annem'in Sadık'ı Şahap Sayılgan oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği bakın ne

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Şahap Sayılgan, kamera önü oyunculuğunu bıraktı.

Sihirli Annem'in Sadık'ı Şahap Sayılgan oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği bakın ne

Özel bir üniversitede öğretmenlik yaptığı konuşulan Şahap Sayılgan, öğrencilere tiyatro alanında ders veriyor.

Sihirli Annem'in Sadık'ı Şahap Sayılgan oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği bakın ne

Sihirli Annem'in Sadık'ı Şahap Sayılgan oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği bakın ne

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