Sihirli Annem'in Sadık'ı Şahap Sayılgan oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği bakın ne

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Sihirli Annem dizisinde 'Sadık' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Şahap Sayılgan'ın yeni mesleği şaşırttı.

Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Şahap Sayılgan, birçok tiyatro oyununda sahneye çıktı.

1993 yılında yayınlanan Ferhunde Hanım ve Kızları dizisiyle şöhret kapısını aralayan Şahap Sayılgan, sonrasında Bizim Evin Halleri dizisinde rol aldı.

Senaristliğini Gamze Özer'in yaptığı Sihirli Annem dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Şahap Sayılgan, dizinin 2011 yılında ekrana gelen versiyonunda da yer almıştı.

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Şahap Sayılgan, kamera önü oyunculuğunu bıraktı.

Özel bir üniversitede öğretmenlik yaptığı konuşulan Şahap Sayılgan, öğrencilere tiyatro alanında ders veriyor.



