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Sihirli Annem'in sık kavga eden iki kardeşi Cem ile Ceren buluştu! Gizem Güven'in paylaşımı duygulandırdı

16.12.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara damga vuran uzun soluklu dizi Sihirli Annem, 7'den 77'ye herkes tarafından ilgiyle izlenmişti. Son zamanlarda Sihirli Annem oyuncuları yeniden gündeme geldi. Söz konusu dizide 'Ceren' rolüne hayat veren Gizem Güven, yıllar önce aynı dizide rol aldığı arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşınca takipçilerini duygulandırdı.

Sihirli Annem'in sık kavga eden iki kardeşi Cem ile Ceren buluştu! Gizem Güven'in paylaşımı duygulandırdı

27 Şubat 2003 - 10 Mart 2012 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisi Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden birisi. Başrollerinde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Buğra Özmüldür, Gizem Güven, Zeynep Özkaya, Jennifer Boyner gibi oyuncuların yer aldığı Sihirli Annem dizisinin oyuncularının fotoğrafı görenleri duygulandırdı.

İŞTE O FOTOĞRAF

Instagram'da 1 milyon takipçiye sahip olan Gizem Güven, Sihirli Annem dizisindeki rol arkadaşları Buğra Özmüldür ve Jennifer Boyner ile fotoğrafını paylaştı ve "Sarılalım sıkı sıkı" diye yazdı.

Sihirli Annem'in sık kavga eden iki kardeşi Cem ile Ceren buluştu! Gizem Güven'in paylaşımı duygulandırdı

Sihirli Annem'in yanı sıra unutulmaz dizilerden biri olan Selena'da da başrolü canlandıran Gizem Güven şimdilerde 27 yaşında.

Sihirli Annem'in sık kavga eden iki kardeşi Cem ile Ceren buluştu! Gizem Güven'in paylaşımı duygulandırdı

Sihirli Annem dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Güven, Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünü kazandı.

Sihirli Annem'in sık kavga eden iki kardeşi Cem ile Ceren buluştu! Gizem Güven'in paylaşımı duygulandırdı

Güven, oyunculuk kariyerinin yanı sıra reklam çekimi ve dublaj çalışmaları için de kamera karşısına geçti.

Sihirli Annem'in sık kavga eden iki kardeşi Cem ile Ceren buluştu! Gizem Güven'in paylaşımı duygulandırdı

Sihirli Annem'in sık kavga eden iki kardeşi Cem ile Ceren buluştu! Gizem Güven'in paylaşımı duygulandırdı

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Gizem Güven
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