Sihirli Annem'in sık kavga eden iki kardeşi Cem ile Ceren buluştu! Gizem Güven'in paylaşımı duygulandırdı

27 Şubat 2003 - 10 Mart 2012 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisi Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden birisi. Başrollerinde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Buğra Özmüldür, Gizem Güven, Zeynep Özkaya, Jennifer Boyner gibi oyuncuların yer aldığı Sihirli Annem dizisinin oyuncularının fotoğrafı görenleri duygulandırdı.

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Instagram'da 1 milyon takipçiye sahip olan Gizem Güven, Sihirli Annem dizisindeki rol arkadaşları Buğra Özmüldür ve Jennifer Boyner ile fotoğrafını paylaştı ve "Sarılalım sıkı sıkı" diye yazdı.

Sihirli Annem'in yanı sıra unutulmaz dizilerden biri olan Selena'da da başrolü canlandıran Gizem Güven şimdilerde 27 yaşında.

Sihirli Annem dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Güven, Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünü kazandı.

Güven, oyunculuk kariyerinin yanı sıra reklam çekimi ve dublaj çalışmaları için de kamera karşısına geçti.





