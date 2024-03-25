Sihirli Annem'ın Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın tesettürlü pozları gündem oldu

Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe harakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, sık sık kocasıyla yaşadığı problemlerle gündeme geliyordu. Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı eşinden boşanmış ve estetikli halleriyle adından söz ettirmişti.

Son olarak eski eşi tarafından uyuşturucu kullandığı iddialarıyla dikkat çeken Subaşı zor günler yaşamıştı.

Çocuklarının annesinin uyuşturucu kullandığını iddia eden Mustafa Can Keser, çocukların velayetini almıştı. Çocukları elinden alınan Damla Ersubaşı ise sosyal medya hesabından ağlayarak yaptığı açıklamada uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti.

Subaşı bu sefer de tesettürlü pozlarıyla gündeme geldi. Tesettür ürünleri satan sosyal medya sayfası Ersubaşı'nın tesettürlü hallerini paylaştı.



O pozlara hayranlardan ise "Çok yakışmış" yorumları geldi.







