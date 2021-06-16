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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı resmen eridi! Son hali ile sosyal medyayı salladı

16.06.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteri ile hafızalarda yer edinen Damla Ersubaşı, geçirdiği mide ameliyatının ardından adeta eridi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Damla Ersubaşı, son paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı resmen eridi! Son hali ile sosyal medyayı salladı

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti.

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Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu.

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Ersubaşı'nın her geçen gün daha da zayıfladığı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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Genç oyuncunun bu hali 'Damla Ersubaşı günden güne eriyor' yorumlarına neden oldu.

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Estetikle değişimiyle de sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu boşandıktan sonra imaj tazeledi.

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Anahtar Kelimeler:
Damla Ersubaşı
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