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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı son hali olay! Estetiklerini anlattı

08.04.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak tanınan ve artık oyunculuk yapmayan Damla Ersubaşı boşanıp barıştığı Mustafa Can Keser'den yeniden ayrıldı. Çocuklarıyla zaman geçiren Damla Ersubaşı katıldığı bir programda estetiklerini anlattı.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı son hali olay! Estetiklerini anlattı

Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterini canlandıran Damla Ersubaşı evlendi ve çocukları oldu. İlişkisi pek iyi gitmeyen ünlü oyuncu boşandıktan sonra yeniden barıştığı Mustafa Can Keser ile yine ilişkisini sonlandırdı. Oyunculuk yapmayan ve zamanını çocuklarına ayıran Damla Ersubaşı'nın son görüntüsü ve değişimi dikkat çekiyor.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si katıldığı bir programda estetiklerini anlattı. Ersubaşı "Mide ameliyatı oldum. Göğüs büyültme operasyonu yaptırdım bir de dudağımda dolgu var" dedi.

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Damla Ersubaşı konuşmasının devamında ise "Geçen yaz yaptırdım dudaklarımı. Ben ilk estetiğimi yeni yaptırdım. Estetik bu böyle insanın yaptırdıkça yaptırası geliyor" dedi.

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Damla Ersubaşı
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