Siirt'in lezzetleri gençlerle geleceğe taşınacak

Cokat (fotoğraftaki yemek), kitel, ırk, ismeyket, gebole, varak keek ve yaprak şişe gibi hazırlanması saatleri bulan lezzetler, püf noktalarıyla hem teorik hem uygulamalı olarak gençlere öğretilerek geleceğe taşınıyor.

ÇATOM Sorumlusu Pelin Ertekin, yaptığı açıklamada, kurs sayesinde kadınların bir araya gelip deneyimlerini paylaşarak, beceri kazanmaları ve sosyalleşmelerini sağladıklarını ifade ederek, kursa 54 kişinin katıldığını söyledi.

Kursa il dışından da katılım olduğunu dile getiren Ertekin, şöyle konuştu:

"Siirt çok zengin bir mutfak kültürüne sahip. Bu kültürü gençlerimize öğretiyoruz. Eğitim gören kursiyerlerimiz de öğrendiklerini gelecekte çocuklarına öğretecek. Düzenlediğimiz yarışmalarla kızlarımızı yöresel yemek yapmaya teşvik ediyoruz. Aşçılık kursumuzda şu ana kadar 54 genç kızımıza eğitim verdik. Burada bir araya gelen kursiyerler, hem güzel vakit geçiriyorlar hem yapımı zor ama tadına doyum olmayan yöresel yemeklerin yapımını en ince ayrıntılarına kadar öğreniyorlar."

Usta öğretici Ceyhan Erko da unutulmaya yüz tutmuş yemekleri gençlere aktarmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "En azından annelerimizin ve ninelerimizin yaptıkları lezzetleri yeni nesillere öğretip, onları fast food yiyeceklerden uzaklaştırıyoruz. Çok meşakkatli yemek kültürümüz var. Bu nedenle kursiyerler ilk etapta biraz zorlanıyor ama bir süre sonra öğreniyor" ifadelerini kullandı.

