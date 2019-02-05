Siirt’te 5 günlük bebeği sokağa attılar

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GÜNDEM  | 05.02.2019 20:52 | Son Güncelleme

Siirt'te sokağa terk edilmiş 5 günlük erkek bebek bulundu. Vicdanları ve yürekleri sızlatan olay sonrasında bebek hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Siirt’te 5 günlük bebeği sokağa attılar

Siirt merkez Barış Mahallesi’nde duvarın üzerine bırakılmış bir erkek bebek bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, bebeği Siirt Devlet Hastanesine getirdi. Burada yapılan müdahalede 5 günlük olduğu belirlenen bebek Yeni Doğan Ünitesinde tedavi altına alındı.

Bebeğin sağlık kontrolünün ardından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Polis bebeği bırakanları arıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Siirt 5 günlük bebek

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