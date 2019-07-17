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Siirt'te dehşete düşüren olay! Kavga ettiği kişinin üzerinden aracıyla geçti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 17.07.2019 17:51 | Son Güncelleme

Siirt'te, F.E., çıkan kavgada M.B.S.'yi önce yumrukladı sonra aracıyla üzerinden geçti. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde, kent merkezindeki Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi.

ARACIYLA ÜZERİNDEN GEÇTİ

M.B.S. ile F.E. mahallede karşılaşınca aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle F.E., M.B.S.'yi yumrukladı. M.B.S. aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Bu sırada, olay yerinden geçen M.B.S.'nin oğlu, babasının yerde olduğunu görünce koşarak yanına geldi. M.B.S.'nin oğlu ardından F.E.'nin aracını tekmeledi. Olayın ardından aracına binen F.E. bir süre ilerledi. Daha sonra aracıyla geri manevra yapan F.E., yerde yatan M.B.S.'nin üzerinden geçip, olay yerinden uzaklaştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan M.B.S. ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.B.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, F.E. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kavga anları ise çevredeki güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Siirt kavga

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