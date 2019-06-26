Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Tandırda 800 derecelik ateşte, yaklaşık 2 saatte pişirilen ve gün ağarmadan satışa sunulan büryan kebabı, yerli ve yabancı vatandaşlar tarafından tüketiliyor.

Büryan kebabı ustası Murat Kayaalp, 3 metre derinliğinde ve bir metre çapında tandırda erkek olan kuzu etinin pişirilmesiyle hazırlanan büryanın, normal zamanlarda saat 02.30’da yakılan odun ateşinde 2 saat pişirilmesiyle hazırlandığını söyledi.

Kayaalp, “Yaklaşık 30 yıldır büryan sektöründeyim. 4. nesil olarak bu işi yapmaktayız. Büryan etlerimizi yaylada otlanmış 6-7 aylık kuzulardan yapmaktayız. Bu 6-7 aylık et toplamış erkek kuzular büryan lokantalarımıza getirip önce gövdeden omurga ve kaburga kısmını ayırıyoruz. Kaburga ve omurga kısımlarını bakır kazanında yakıyoruz. Daha sonra da gövdedeki etleri ise çengellere astıktan sonra gece 02.00’da tandırı yakıyoruz, 3 metre derinliğinde bir metre çapında tandırımız var. Bunu bir gün önceden kuruttuğumuz odunları atıyoruz. Odunlar köz haline geldikten sonra önce bakır kazanı daldırıyoruz. Daha sonra da çengelde bulunan gövde kısımlarını daldırıyoruz. Ardından da külden yapmış olduğumuz çamurla sıvıyoruz. Yaklaşık olarak 2 saat 15 dakika tandırda bekletiyoruz bu etleri. Sabah saat 05.00’da servise sunuyoruz” dedi.