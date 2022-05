Siirt'te kalaycı Rıdvan ustanın dükkanında 60 yıldır çekiç sesi yankılanıyor

SİİRT (AA) - MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te ata mirası kalaycılık mesleğini üçüncü kuşak olarak sürdüren 73 yaşındaki Rıdvan Bakır, 60 yıldır tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda şekil verdiği bakırı parlatıyor.

Kentte mesleği sürdüren iki kalaycıdan biri olan Bakır, dedelerinden devraldığı mesleği Bakırcılar Çarşısı'nda atalarından kalma dükkanında 60 yıldır yürütüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla başladığı işini ilk günkü sabrıyla sürdüren Rıdvan usta, şekil verdiği bakır kazan ve tavaları ateşte kalayla parlatıyor.

Müşterilerin getirdiği mutfak eşyalarını geleneksel yöntemlerle kalaylayarak yeni görünüme kavuşturan Bakır, her yıl biraz daha önemini yitiren mesleği ilerleyen yaşına rağmen yaşatmaya çalışıyor.

- "Ölünceye kadar bu işi sürdüreceğim"

Bakır, AA muhabirine, kalaycılık yaparak 4'ü kız 5 çocuğunu okutup evlendirdiğini söyledi.

Küçük yaşta başladığı mesleğin artık teknolojiyle yok olma noktasına geldiğini belirten Bakırcı, "Maalesef zanaatkarlık artık çok zor bir iş oldu. Her türlü bakır ve kalay işini yapıyorum. Meslekte kimseyi yetiştiremedim. Bir oğlum var, o da öğretmen oldu. 4 kız okutup evlendirdim. Allah'tan daha ne isteyeyim. Allah'a şükür sıhhatim de yerinde. Ben de ölünceye kadar bu işi sürdüreceğim." diye konuştu.

Mesleğin 1970 ve 1980'li yıllarda en parlak dönemini yaşadığını ve evlerde kullanılan tüm ürünlerin bakır yapımı olduğunu dile getiren Bakır, teknolojinin ilerlemesiyle fabrikasyon ürünlere olan talebin artması mesleğini de bitirme noktasına getirdiğini anlattı.

Bakırcılık mesleğinin zamana yenik düştüğünü belirten Bakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyin bir zamanı var. Şu an alüminyum ve paslanmaz ürünlerin zamanı. Bakırın zamanı geçti. Şu an pekmez ve bıttım kazanları, perde pilav tenceresi üretimi, kalay parlatma ile tamir yapıyorum. Meslekte hemen hemen bu işi yapacak kimse kalmadı. Yıllar önce bu meslek kentte çok parlak bir dönem yaşadı. O zaman bu çarşıda 80-90 dükkan vardı. Her dükkanda 3 veya 4 kişi çalışırdı. Kimse bir çalışanla yetinmezdi. Bizim dükkanda babamla beraber 5 kişi çalışırdı. Akşama kadar bu çarşıda çekiç sesi yankılanırdı."

- "Nadir esnaftan biri"

Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Cemal Koyuncu da kentte kalan son iki kalay ustasından biri olan Rıdvan Bakır'ın küçük yaşlardan beri mesleği sürdürdüğünü belirtti.

Koyuncu, "Kendisi ata mesleğini yarım asırdan fazladır sürdüren nadir esnaftan biri. Kendisini kutluyorum çünkü kaybolmaya yüz tutmuş mesleği halen sürdürerek gelecek kuşaklara kazandırmayı umuyor ama bakıra olan rağbetin azalması mesleği de bitirme noktasına getirdi." ifadelerini kullandı.