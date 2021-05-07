YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt’te kısıtlamaya uymayan çocuklar sokak lambaları kapanınca evlerine gitti

Siirt’te kısıtlamaya uymayan çocuklar sokak lambaları kapanınca evlerine gitti

07.05.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’te kısıtlamaya uymayan çocuklar sokak lambaları kapanınca evlerine gitti

1/

SİİRT (AA) - Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek sokakta oynayan ve polislerin tatlı uyarılarını dikkate almayan çocuklar, sokak lambalarının söndürülmesi sonucu evlerine dağıldı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" döneminde kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Veysel Karani Mahallesi 1903. Sokak'ta bir site önünde kısıtlama tedbirlerine uymayan bir grup çocuk, sokakta çift kale top oynadı.

Polis arabasının siren sesi ve uyarılarını duyunca kaçmaya başlayan çocuklar, ekiplerin gitmesiyle yeniden oyunlarına döndü.

Bu sırada sepetli vinç ile bölgeye gelen Dicle Elektrik ekiplerinin sokak lambalarını söndürmesiyle çocuklar evlerine dağıldı.

Lambalar, çocukların evlerine gitmesinin ardından yeniden açıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞeyma Subaşı özel jetine kavuştu! Bir de sürprizle karşılaştıŞeyma Subaşı özel jetine kavuştu! Bir de sürprizle karşılaştı
Siirtli gençler, "kavga çıktı" ihbarıyla mahalleye gelen polislere sürpriz yıl dönümü kutlaması yaptıSiirtli gençler, "kavga çıktı" ihbarıyla mahalleye gelen polislere sürpriz yıl dönümü kutlaması yaptı
Anahtar Kelimeler:
polis Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:02
Öğle
12:14
İkindi
16:03
Akşam
19:16
Yatsı
20:44

Siirt Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cumartesi

Çarşı Eczanesi
Merkez
Ensaroğlu Eczanesi
Merkez
Peker Eczanesi
Merkez
Şehir Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, BDDK ve Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerini değerlendirdi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, BDDK ve Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerini değerlendirdi:

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final

Adana'da bir okula giren 3 hırsız müdürün dikkati sayesinde suçüstü yakalandı

Adana'da bir okula giren 3 hırsız müdürün dikkati sayesinde suçüstü yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.