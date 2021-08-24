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Siirt'ten sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 3 tır yardım malzemesi gönderildi

24.08.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'ten sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 3 tır yardım malzemesi gönderildi

SİİRT (AA) - Siirt Valiliğince, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'ya, içerisinde gıda ve hijyen ürünlerinin olduğu 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

Siirt Özel İdaresi Araç Parkı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Selzedeler için tüm kamu kurum, kuruluş ve vatandaşların büyük duyarlılık gösterdiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Nerede ihtiyaç sahibi ve garip varsa her zaman millet ve devlet olarak onların yanında durduk. Biz böyle bir milletiz böyle bir devletiz. Kendi içerimizde yaşadığımız afet, kaza ve belalarda her zaman bir ve beraber olduk bir araya geldik. Yaşanan sel felaketindeki vatandaşların bir nebze olsun yaralarını sarmak için yardımları ulaştıracağız. Burada yaklaşık 3 bin koli gıda ve hijyen malzemesi var. Ayrıca bu akşam itibarıyla 585 bin lira bu sadece valilik vasıtasıyla yapılan yardımlar. Bunun yanı sıra iş adamları, kamu çalışanları ve vatandaşlar genel yardım hesaplarına destekte bulundu. Onları da yarın toplayıp ilgili hesaba aktaracağız. Açık olan hesap yarın bir miktar daha artabilir. An itibarıyla 600 bin liraya yakın bir yardımı genel yardım hesabına aktaracağız."

Yardım tırları daha sonra Kastamonu'ya uğurlandı.

Programa, Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, Kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

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