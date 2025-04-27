Şikeden ceza alan hakem Süper Lig'de görev aldı! TFF'den skandal atama

Bodrum FK'nın sahasında Samsunspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın VAR hakemi Rui Silva'nın ülkesinde 20 ay disiplin cezası aldığı ortaya çıktı.

ÜLKESİNDE 'ALTIN DÜDÜK' OLARAK TANINIYOR

45 yaşındaki hakem Rui Silva ülkesinde “Altın Düdük” olarak tanınıyor. 2008 yılında bazı hakemler hakkında soruşturma yapılmış ve hakemlere altın hediye edildiği ortaya çıkmıştı. Bu tür şike işlerine karışan hâkemlere Portekiz’de “Altın Düdük” deniyor. “Altın Düdük” skandalı nedeni ile aralarında Rui Silva’nın da olduğu 26 hâkemin hakemliği askıya alınmıştı.

USULSÜZLÜK VE RÜŞVET SUÇLAMASIYLA 20 AY CEZA ALDI

Rui Silva Portikiz 3. Ligi'nde oynanan Vizela-Gondomar maçında usülsüzlük yaptığı için 20 ay ceza aldığı ortaya çıktı. TFF'nin Süper Lig maçlarında görevlendirdiği Rui Silva'nın bu tarz işlere girmesi sosyal medyada gündem oldu.