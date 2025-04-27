SPOR

77
75
54
52
50
48
42
42
42
40
40
40
37
37
34
34
34
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Şikeden ceza alan hakem Süper Lig'de görev aldı! TFF'den skandal atama

Şikeden ceza alan hakem Süper Lig'de görev aldı! TFF'den skandal atama

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.04.2025 16:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün oynanan Bodrum FK-Samsunspor maçının VAR hakemi için ilginç detaylar ortaya çıktı. Portekizli hakem Rui Silva'nın ülkesinde usülsüzlük yaptığı için ceza aldığı ortaya çıktı. TFF'nin bu atamayı yaparken Rui Silva'nın geçmişine bakmadığı ve araştırmadan atama yaptığı iddia edildi.

Şikeden ceza alan hakem Süper Lig'de görev aldı! TFF'den skandal atama

Bodrum FK'nın sahasında Samsunspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın VAR hakemi Rui Silva'nın ülkesinde 20 ay disiplin cezası aldığı ortaya çıktı.

ÜLKESİNDE 'ALTIN DÜDÜK' OLARAK TANINIYOR

Gpev0uLWkAANzB9

45 yaşındaki hakem Rui Silva ülkesinde “Altın Düdük” olarak tanınıyor. 2008 yılında bazı hakemler hakkında soruşturma yapılmış ve hakemlere altın hediye edildiği ortaya çıkmıştı. Bu tür şike işlerine karışan hâkemlere Portekiz’de “Altın Düdük” deniyor. “Altın Düdük” skandalı nedeni ile aralarında Rui Silva’nın da olduğu 26 hâkemin hakemliği askıya alınmıştı.

USULSÜZLÜK VE RÜŞVET SUÇLAMASIYLA 20 AY CEZA ALDI

Screenshot_1

Rui Silva Portikiz 3. Ligi'nde oynanan Vizela-Gondomar maçında usülsüzlük yaptığı için 20 ay ceza aldığı ortaya çıktı. TFF'nin Süper Lig maçlarında görevlendirdiği Rui Silva'nın bu tarz işlere girmesi sosyal medyada gündem oldu.

Canlı Skor

Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık dev gelir! Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık dev gelir!
Süper Lig'in iki devi o oyuncu için kapışıyor!Süper Lig'in iki devi o oyuncu için kapışıyor!
Anahtar Kelimeler:
Hakem VAR Şike tff Spor Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memiş'in çıkışı gündem olacak cinsten!

Memiş'in çıkışı gündem olacak cinsten!

Bakanlık listeyi yeniledi, Sultangazi'deki o işletme ifşalandı

Bakanlık listeyi yeniledi, Sultangazi'deki o işletme ifşalandı

Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık dev gelir!

Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık dev gelir!

El Clasico sonrası Arda Güler krizi!

El Clasico sonrası Arda Güler krizi!

Süper Lig'in iki devi o oyuncu için kapışıyor!

Süper Lig'in iki devi o oyuncu için kapışıyor!

Hazard 225 kilometre bisiklet sürdü!

Hazard 225 kilometre bisiklet sürdü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper'ın en çok satan modeli! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Camper'ın en çok satan modeli! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.