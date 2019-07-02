Sıkı bir cilt için haftada 2 gün kemik suyu çorbası içebilirsiniz

Özellikle tatil sezonun açılmasıyla birlikte pek çok kişinin fazla kilolarından bir an önce kurtulmak için şok diyetlere başvurduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Erdi Abdullah Uğur, “Tek başına diyet veya spor yapmak yetmiyor. Vitamin-mineral eksikliği, aşırı tuz ve şeker tüketimi, doğru besinlerden destek almamak da sıkı bir vücuda sahip olmanın önüne set çekiyor. Sağlıklı kalmak ve sağlığımızı geri kazanmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor. Günümüzdeki paketli besinlerin çok büyük bir kısmının cilt düşmanı olduğu söylenebilir. İçerdikleri yüksek miktarda şeker ve tuz, cilt yapımızdaki proteinleri emerek vücudumuzun sıkı görünümünü engellemektedir. Şeker; vücut proteinlerine bağlanıp cilt yapısında bozukluklara neden olurken, fazla tuz tüketimi vücudun su tutmasına ve doku bütünlüğünün bozulmasına yol açar” diye konuştu.

3-4 saatten fazla kaynatmayın

Günümüzde de oldukça popüler hale gelen kolajen takviyelerinin cildin kendisini yenilemesi ve sıkı bir görünüm için fayda sağlayacağını belirten Diyetisyen Erdi Abdullah Uğur şu bilgileri verdi: