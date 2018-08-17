YEMEK

Sıklıkla tüketilen soda böbrek taşı mı yapıyor?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.08.2018 20:14 | Son Güncelleme

Yemek sonrası mideyi rahatlatmak için genelde baş vurduğumuz yöntemlerden biri de soda içmek. Ancak soda bilmediğimiz bir sağlık problemine sebep oluyor.

Sıklıkla tüketilen soda böbrek taşı mı yapıyor?

Öncelikle sodanın ne olduğunu açıklayalım;

iStock-531995556 (1)

Sodayı mineralli sudan ayıran şeyler; içerdiği şeker veya glukoz şurubu ve farklı katkı maddeleridir. İçeriğindeki glukoz şekerden katbekat daha zararlıdır. Vücuda giren glukozu karaciğer tanımadığı için parçalayamaz. Bunun sonucunda karaciğerde otomatikmen yağ olarak depolanır.

iStock-908586876

Bu glukozun yarattığı olumsuz etki sadece soda ile sınırlı değil, gazlı ve glukoz içeren tüm içecekler için geçerlidir. Kilo alımını da tetikleyen glikoz obeziteye sebep olur. Sodada şekerden dolayı oluşan fosfor böbrek taşına sebebiyet verebilir.

Aynı zamanda bazı markalarda yer alan diğer mineraller de buna sebep olabilir. Şekerin osmotik etkisinden dolayı da böbrekler daha sık çalışır ve diğer işlemler az da olsa aksar. Bu sebeplerden dolayı az da olsa böbrek taşına etkisi vardır.

soda

Bu sebeplerden dolayı uzmanlar soda yerine mineralli su içilmesini tavsiye ediyor. Bu bahsettiğimiz etkilerin hepsi meyveli sodalar için de geçerlidir.Sebebi ise yüksek oranda glukoz içermeleridir.

Kaynak

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
soda içmek faydalı mı soda

En Çok Okunan Haberler

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Özlem Yıldız'ı çileden çıkaran çirkin yorum!

Özlem Yıldız'ı çileden çıkaran çirkin yorum!

10 günde 10 kilo verdiren karabuğday diyeti nasıl yapılır?

10 günde 10 kilo verdiren karabuğday diyeti nasıl yapılır?

Canan Karatay'ın Kurban Bayramı önerisi: "Kızartmadan bol bol yiyebilirsiniz"

Canan Karatay'ın Kurban Bayramı önerisi: "Kızartmadan bol bol yiyebilirsiniz"

Meghan Markle'ın mutfaktaki en özel yemeği bakın neymiş!

Meghan Markle'ın mutfaktaki en özel yemeği bakın neymiş!

Ne yediğimiz önemli! Vücudumuzun kötü kokmasına neden olan 6 yiyecek

Ne yediğimiz önemli! Vücudumuzun kötü kokmasına neden olan 6 yiyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ne yediğimiz önemli! Vücudumuzun kötü kokmasına neden olan 6 yiyecek

Ne yediğimiz önemli! Vücudumuzun kötü kokmasına neden olan 6 yiyecek

Canan Karatay'ın Kurban Bayramı önerisi: "Kızartmadan bol bol yiyebilirsiniz"

Canan Karatay'ın Kurban Bayramı önerisi: "Kızartmadan bol bol yiyebilirsiniz"

Meghan Markle'ın mutfaktaki en özel yemeği bakın neymiş!

Meghan Markle'ın mutfaktaki en özel yemeği bakın neymiş!

10 günde 10 kilo verdiren karabuğday diyeti nasıl yapılır?

10 günde 10 kilo verdiren karabuğday diyeti nasıl yapılır?

Kurban eti nasıl dağıtılmalı?

Kurban eti nasıl dağıtılmalı?

Faydaları saymakla bitmez! Çocukların beyin gelişimi için haftada bir şart!

Faydaları saymakla bitmez! Çocukların beyin gelişimi için haftada bir şart!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.