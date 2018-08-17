Sıklıkla tüketilen soda böbrek taşı mı yapıyor?

Öncelikle sodanın ne olduğunu açıklayalım;

Sodayı mineralli sudan ayıran şeyler; içerdiği şeker veya glukoz şurubu ve farklı katkı maddeleridir. İçeriğindeki glukoz şekerden katbekat daha zararlıdır. Vücuda giren glukozu karaciğer tanımadığı için parçalayamaz. Bunun sonucunda karaciğerde otomatikmen yağ olarak depolanır.

Bu glukozun yarattığı olumsuz etki sadece soda ile sınırlı değil, gazlı ve glukoz içeren tüm içecekler için geçerlidir. Kilo alımını da tetikleyen glikoz obeziteye sebep olur. Sodada şekerden dolayı oluşan fosfor böbrek taşına sebebiyet verebilir.

Aynı zamanda bazı markalarda yer alan diğer mineraller de buna sebep olabilir. Şekerin osmotik etkisinden dolayı da böbrekler daha sık çalışır ve diğer işlemler az da olsa aksar. Bu sebeplerden dolayı az da olsa böbrek taşına etkisi vardır.

Bu sebeplerden dolayı uzmanlar soda yerine mineralli su içilmesini tavsiye ediyor. Bu bahsettiğimiz etkilerin hepsi meyveli sodalar için de geçerlidir.Sebebi ise yüksek oranda glukoz içermeleridir.

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