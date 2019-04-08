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Sıla'dan ilginç aşk tepkisi!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 08.04.2019 21:29 | Son Güncelleme

Ahmet Kural ile aralarındaki şiddet davası devam ederken Sıla’dan imalı bir paylaşım geldi.

Sıla'dan ilginç aşk tepkisi!

Ahmet Kural ve Sıla arasında şiddet davası gündemden düşmüyor. Arka arkaya söylentiler gelmeye devam ederken Sıla ilginç bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda bir dövme görünüyor ve “Siz aşktan ne anlarsınız bayım?” yazısı dikkat çekiyor.

sıla

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sıla ahmet kural

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