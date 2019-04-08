Sıla'dan ilginç aşk tepkisi!

Ahmet Kural ve Sıla arasında şiddet davası gündemden düşmüyor. Arka arkaya söylentiler gelmeye devam ederken Sıla ilginç bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda bir dövme görünüyor ve “Siz aşktan ne anlarsınız bayım?” yazısı dikkat çekiyor.





