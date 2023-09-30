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Sıla Doğu gözaltına alındı! Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu kimdir, neden tutuklandı? Sıla Doğu'nun hastalığı nedir?

30.09.2023 20:18 | Son Güncelleme:
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Sıla Doğu gözaltına alındı. Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesabından yaptığı bir canlı yayında 'kokain içiyorum' itirafında bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltı kararının ardından kullanıcılar Sıla Doğu ile ilgili aramalarına hız verdi. Peki, Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu kimdir, neden tutuklandı? Sıla Doğu'nun hastalığı nedir?

Sıla Doğu, İstanbul Emniyeti'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Dilan Polat'ın kardeşi olan iş kadını Sıla Doğu'nun hastalığı, kim olduğu ve neden tutuklandığı araştırılıyor. Son dönemde kara para aklama iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat ve ailesi, Sıla doğu'nun da gözaltına alınmasıyla birlikte yeniden gündem oldu. İşte Sıla Doğu ile ilgili merak edilenler...

SILA DOĞU KİMDİR?

Tam adıyla Sinem Sıla Doğu, 6 Mayıs 1996 tarihinde Adana'da doğmuştur. Sıla Doğu, 1,75 boyunda ve 53 kilo ve boğa burcudur.

Dilan Polat'ın kız kardeşi olan Sıla Doğu'nun sosyal medyada 2 milyondan fazla takipçisi vardır. Sıla Doğu, güzellik uzmanı ve dijital medya içerik üreticisidir.

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SILA DOĞU NEDEN TUTUKLANDI?

İş kadını ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada 'kokain içiyorum' itirafında bulundu. O görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. Sıla Doğu, bugün emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemler için emniyete götürüldü.

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SILA DOĞU HASTALIĞI NE?

Sıla Doğu'nun hastalığı tam olarak bilinmese de Lupus hastalığına sahip olduğu sosyal medyada konuşulmaktadır.

Lupus hastalığı ciltte kızarıklık yapan bir hastalık olarak bilinmektedir.

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Dilan Polat sosyal medya

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