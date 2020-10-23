Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani boşanıyor mu?

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Sıla Gençoğlu, önceki akşam Fulya'da objektiflere yansıdı.

Son günlerde şef eşi Hazer Amani ile evliliklerinde sorun yaşadıkları ve ayrılacakları iddia edilen şarkıcının keyfi yerindeydi.

Bir mekanda arkadaşları ile buluşan Gençoğlu, çıkışta basın mensuplarının eşi ile ilgili soruları karşısında sessizliğini korudu.

Şarkıcının mekanda birlikte oturduğu arkadaşı, art arda patlayan flaşlar karşısında rahatsız oldu.



Gizemli beyefendi, arabanın güneşliklerini indirerek, görüntü vermemeye çalıştı.

Şarkıcı Sıla, bir süredir aşk yaşadığı Hazer Amani ile ocak ayında dünyaevine girmişti.

43 yaşındaki Amani, geçtiğimiz haftalarda koronavirüsten korunmak adına karantinadayken neler yaptıklarını açıklamıştı.

Şef, yaşanan süreçle ilgili, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle paylaşmıştı:



Gayet mutluyuz. En sevdiğimiz şeylerle geçiyor vaktimiz. Yemek yapıyor, müzik dinliyoruz. Mutfakta işimizi bitirip, içeri geçiyoruz. Sonra güzel bir müzik açıyor ve tekrar mutfağa giriyoruz.

Tabii ki dikkat etmeye de çalışıyor, sabahları spor yapıyoruz. Güzel geçiyor. Bu işin ekonomik kısmı olmasa, bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur. Güzel okuma alışkanlıkları olanlar bu dönemde sıkılmaz.



