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Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani boşanıyor mu?

23.10.2020 10:03 | Son Güncelleme:
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Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani boşanıyor mu?

Şef eşi Hazer Amani ile evliliklerinde sorun yaşadığı ve ayrılacağı iddia edilen şarkıcı Sıla Gençoğlu, önceki gün Fulya'da görüntülendi. Gençoğlu, muhabirlerin konuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Sıla Gençoğlu, önceki akşam Fulya'da objektiflere yansıdı.

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Son günlerde şef eşi Hazer Amani ile evliliklerinde sorun yaşadıkları ve ayrılacakları iddia edilen şarkıcının keyfi yerindeydi.

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Bir mekanda arkadaşları ile buluşan Gençoğlu, çıkışta basın mensuplarının eşi ile ilgili soruları karşısında sessizliğini korudu.

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Şarkıcının mekanda birlikte oturduğu arkadaşı, art arda patlayan flaşlar karşısında rahatsız oldu.
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Gizemli beyefendi, arabanın güneşliklerini indirerek, görüntü vermemeye çalıştı.

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Şarkıcı Sıla, bir süredir aşk yaşadığı Hazer Amani ile ocak ayında dünyaevine girmişti.

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43 yaşındaki Amani, geçtiğimiz haftalarda koronavirüsten korunmak adına karantinadayken neler yaptıklarını açıklamıştı.

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Şef, yaşanan süreçle ilgili, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle paylaşmıştı:

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Gayet mutluyuz. En sevdiğimiz şeylerle geçiyor vaktimiz. Yemek yapıyor, müzik dinliyoruz. Mutfakta işimizi bitirip, içeri geçiyoruz. Sonra güzel bir müzik açıyor ve tekrar mutfağa giriyoruz.

Tabii ki dikkat etmeye de çalışıyor, sabahları spor yapıyoruz. Güzel geçiyor. Bu işin ekonomik kısmı olmasa, bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur. Güzel okuma alışkanlıkları olanlar bu dönemde sıkılmaz.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu aşklar sipariş üzerine olduğu için hep aynı sonla bitiyor inş haber doğru değildir.

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