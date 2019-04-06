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Sıla ile yakalanan Hazer Amani suskunluğunu bozdu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.04.2019 09:56 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla ile araç içerisinde sarmaş dolaş bir halde görüntülenen ve daha sonra ‘’Yüzlerimiz görünsün istemedik’’ diye açıklama yapan Hazer Amani, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Sıla ile yakalanan Hazer Amani suskunluğunu bozdu!

Etiler’de bir mekanda eğlenen Ameni, mekan çıkışında yürümekte ve konuşmakta zorlansa da gazetecileri kırmadı. Sıla ile sadece arkadaş olduğunu söyleyen ünlü şef, ‘’Sıla ile aynı evde yaşadığım doğru değil. Birlikte değiliz’’ dedi.

HAzer Amani (1)

snobmagazin.com'da yer alan habere göre, gaztecilerin sorularını yanıtlayan Hazer Amani, ‘’Bu tarz haberlerin neden çıktığını düşünüyorsunuz?’’ sorusuna ‘’Ya ne güzel böyle haberlerin çıkması. Söyle söyleyeyim. Ünlü şef Hazer. Ben ünlü şef değilim. O geceden sonra Sıla ile konuştum. Çok dertleştik’’ dedi.

Boşanma sebebinin Sıla olmadığını söyleyen Ameni, ‘’Ben zaten eşimle ayrı yaşıyordum. Sonunda boşandık. Sıla ile hiçbir alakası yok. Sıla ile halen arkadaşız’’ dedi.

HAzer Amani (9)

Gazetecilerin, ‘’Sıla ile görüntülendiğiniz gecenin öncesinde bulunduğunuz mekanda neler konuştunuz? Ahmet Kural’ı mı? Okan Can Yantır’ı mı?’’ sorusuna, Hazer Ameni, ‘’O geceye dahil hiçbir şey hatırlamıyorum. O gece bende yok’’ diyerek Zorlu’daki evinin yolunu tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
sıla hazer amani

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