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Sıla'nın yeni imajı

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ÜNLÜLER  | 21.03.2019 09:49 | Son Güncelleme

Ahmet Kural'dan şiddet gördükten sonra zor günler geçiren Sıla sahnede fırtınalar estiriyor. Eskişehirli hayranları ile bir araya gelen Sıla, yeni imajıyla dikkat çekti.

Sıla'nın yeni imajı

Son çıkardığı albümü Acı ile müzikseverlerden tam not alan Sıla, hız kesmeden Türkiye konserlerine devam ediyor.

Dün akşam Eskişehir’de sahneye çıkan başarılı sanatçı, şarkılarıyla olduğu kadar yeni imajıyla da dikkat çekti.

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Yaklaşık iki saat sahneden kalan sanatçının kostüm seçimleri ve yeni saçları dinleyicileri tarafından oldukça beğenildi.

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Sıla’nın eski yeni tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden hayranları gece boyunca düşmeyen tempoları ve alkışlarıyla Sıla’nın enerjisine enerji kattı.

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