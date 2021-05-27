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  4. Sıla'nın yeni sevgilisi İlker Kaleli'ye yazdığı not eski eşi için yazdığı mesajı akla getirdi

Sıla'nın yeni sevgilisi İlker Kaleli'ye yazdığı not eski eşi için yazdığı mesajı akla getirdi

27.05.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 3 aydır gözlerden uzak aşk yaşayan şarkıcı Sıla ile oyuncu İlker Kaleli, geçtiğimiz günlerde birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Sıla'nın, Kaleli ile ilişkisini, "Canımın canısın" notuyla ilan etmesi, akıllara eski eşi Hazer Amani için yazdığı, "Nasıl sevmek... Canımın canı" mesajını getirdi.

Sıla'nın yeni sevgilisi İlker Kaleli'ye yazdığı not eski eşi için yazdığı mesajı akla getirdi

Ocak ayında şef Hazer Amani'den boşanan şarkıcı Sıla, ünlü oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir aşk iddiaları karşısında sessiz kalan ikili, geçtiğimiz günlerde Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan etmişti.

Kaleli, sevgilisiyle fotoğrafını, "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaşmıştı.

"CANIMIN CANI"

Sıla ise yayınladığı bu kareye, "Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet... Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" notunu düşmüştü.

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Ancak ünlü şarkıcının Kaleli için kullandığı, "Canımın canısın" sözünü geçtiğimiz yıl eski eşi Hazer Amani ile paylaşımında da kullandığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sıla, Amani ile bu fotoğrafını, "Canımın canısın" mesajı ile yayınlamıştı. 40 yaşındaki şarkıcının eski eşi ve yeni sevgilisi için kullandığı kelimeler sosyal medyada çok konuşuldu.

Sıla, Ahmet Kural'dan ayrıldıktan sonra şef Hazer Amani ile geçtiğimiz yıl ocak ayında nikah masasına oturmuştu. Ancak ünlü şarkıcının evliliği çok uzun sürmemiş ve boşanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İlker Kaleli Sıla Gençoğlu
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