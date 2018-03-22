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Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2018 15:02 | Son Güncelleme

Alman televizyonlarında oynadığı dizilerle adını duyuran oyuncu Sıla Şahin’in çektirdiği çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Altı aylık hamile olan ve doğum için hazırlıklar yaptığı sırada fotoğraflarının çalınması Sıla Şahin’i bir hayli üzdü. Fotoğraflarının kim ve kimler tarafından çalındığını ortaya çıkarması ve suçluların cezalandırılması için avukatını görevlendiren Şahin, çok özel fotoğraflarının yayınlanmasından endişe ediyor.

RTL’de yayınlanan ‘Güzel Zamanlar, Kötü Zamanlar’ adlı diziyle adını duyuran Sıla Şahin, erkek dergisi Playboy’a da kapak kızı olmuştu.

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Şahin, Playboy’a neden soyunduğunu şöyle açıklamıştı:

“O fotoğrafları çocukluğumda etkisinden kaldığım kültürden kurtuluşum içindi. Bu fotoğraflarla Türk kızlarına, insanlar istediği gibi de yaşarsa bir sorun olmayacağını göstermek istedim. İnsanın vücudunu göstermesi ucuz bir durum değil. İnsan ruhunu kontrol altına almaktansa onun peşinden gitmeli.”

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Avusturyalı kaleci Samuel Radlinger ile evlenen güzel oyuncu, şimdilerde eşinin futbol kariyerini sürdürdüğü Norveç’te yaşıyor.

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