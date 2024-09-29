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Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı vurduranın adresi belli oldu! 250 bin TL'ye vurmuş...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.09.2024 14:45
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Yorumculuk yapan eski Fenerbahçeli Serhat Akın, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramıştı. Akın'ı vuran saldırganların talimatı nereden aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı vurduranın adresi belli oldu! 250 bin TL'ye vurmuş...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, yorumculuk yaptığı programın çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren 4 şahsı tespit ederken, suça yardım ve yataklık yapan 2 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde futbol yorumcusu Serhat Akın’ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde:

Olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır.

Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

250 BİN TL'YE VURMUŞ

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Öte yandan 'Serhat Akın'ı Vurun' talimatını Gürcistan'daki bir isimden alan şüphelilerin, 'cinayetten', 'yaralamaya' kadar çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Tetikçi, 250 bin TL karşılığında Serhat Akın'ı vurduğunu söyledi.

Azmettirici şüpheli H. Ş.'nin cinayet, yaralama ve şüpheli ölüm başta olmak üzere 10 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

3 AYRI SUÇ KAYDI VAR

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Hakkında 4 ayrı yakalama kararı bulunan H.Ş.'nin Gürcistan'da firari olduğu belirlendi.

Silahı kullanan Ozan Dalmaz'ın 'oto hırsızlığından', O. M.'nın 'kasten yaralamadan' suç kaydı olduğu ortaya çıktı. M.A.'nın 'yaralama' dahil 7, İ.T.'nin ise 'yaralamadan' 3 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. (Yeni Şafak)

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