SPOR

Şili 4 - 0 Japonya (Copa America)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 18.06.2019 09:53 | Son Güncelleme

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) C Grubu maçında Şili, Japonya'yı 4-0 yendi.

Şili 4 - 0 Japonya (Copa America)

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın C Grubu mücadelesinde Şili ile turnuvaya özel davetle katılan Japonya karşılaştı.

Sao Paulo kentindeki Morumbi Stadı'da oynanan mücadeleyi Şili, 41. dakikada Erick Pulgar, 54. ve 83. dakikalarda Eduardo Vargas ve 82. dakikada Alexis Sanchez'in attığı gollerle 4-0 kazandı.

Gruplarda ilk maçlar tamamlanırken, ikinci maçlar yarın TSİ 00.30'da Bolivya ile Peru arasında oynanacak A Grubu müsabakasıyla başlayacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

Arazinin ortasında doğal jakuziArazinin ortasında doğal jakuzi
Uruguay Ekvador'u dağıttıUruguay Ekvador'u dağıttı
Katar pes etmedi, geri döndüKatar pes etmedi, geri döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şili Japonya copa america

En Çok Okunan Haberler

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Tarihi seride inanılmaz kriz! Ambulans...

Tarihi seride inanılmaz kriz! Ambulans...

Fenerbahçeli oyuncu hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçeli oyuncu hastaneye kaldırıldı

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Real Madrid durmuyor! 5. transferi duyurdu

Real Madrid durmuyor! 5. transferi duyurdu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ümit Karan teklifleri açıkladı

Ümit Karan teklifleri açıkladı

Yeni sezon formaları görücüye çıktı!

Yeni sezon formaları görücüye çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şili 4 - 0 Japonya (Copa America)

Şili Japonya'yı farka boğdu!

Uruguay 4 - 0 Ekvador (Copa America)

Uruguay Ekvador'u dağıttı

Paraguay 2 - 2 Katar (Copa America)

Katar pes etmedi, geri döndü

Belhanda ve Dirar'ın Abderazak Hamdallah ile tartıştığı iddia edildi

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Menajeri, Porto'nun Buffon ile ilgilendiğini söyledi!

Buffon sürprizi! F.Bahçe beklenirken...

CAS, Mino Raiola'ya verilen 3 aylık cezayı askıya aldı

Raiola'ya CAS'tan müjde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.