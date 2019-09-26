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Şili’de boğa seyircilerin arasına daldı: 10 yaralı

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 26.09.2019 07:36 | Son Güncelleme

Şili’de düzenlenen festivalde, çitlerden atlayarak kalabalığın arasına dalan boğa 10 kişiyi yaraladı.

Şili’nin Atacama bölgesindeki Huasco Bajo kasabasında düzenlenen festivalde, boğa, çitlerin üzerinden atlayarak festivali izleyen kalabalığın arasına daldı. Meydana gelen olayda 10 kişi yaralandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şili Boğa

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