Şili’de boğa seyircilerin arasına daldı: 10 yaralı

Şili’nin Atacama bölgesindeki Huasco Bajo kasabasında düzenlenen festivalde, boğa, çitlerin üzerinden atlayarak festivali izleyen kalabalığın arasına daldı. Meydana gelen olayda 10 kişi yaralandı. (DHA)
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