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Şili'de kırmızı kart gösteren hakemi döve döve uçurumdan attılar!

03.09.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şili'de Deportivo Real 1 de Mayo ile Salvador Quezada futbol takımları arasında oynanan amatör lig maçı esnasında hakem Luis Chavez, bir oyuncuya kırmızı kart göstermesi sonrasında Deportivo Real 1 de Mayo futbolcuları tarafından dövülerek uçurumdan aşağı atıldı. Hakemin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun takip edildiği açıklandı.

Şili'de kırmızı kart gösteren hakemi döve döve uçurumdan attılar!

Şili’de oynanan amatör lig futbol müsabakasında, kırmızı kart gösteren hakem futbolcular tarafından dövülerek uçuruma atıldı.

Şili’nin kuzeyindeki Antofagasta şehrinde 20 Ağustos günü meydana gelen olayda, Deportivo Real 1 de Mayo ile Salvador Quezada futbol takımları arasında oynanan amatör lig maçı sırasında, hakem Luis Chavez gösterdiği bir kırmızı kart sonrası Deportivo Real 1 de Mayo takımının bazı oyuncuları tarafından fiziki saldırıya uğradı. Futbolcuların hakeme tekme, yumruk ve sopa ile vurdukları ve ardından sahanın yakınındaki bir uçurumdan aşağı attıkları belirtildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

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Saldırıda yaralanan hakemin yardımına diğer hakemler ve bazı oyuncular koşarken, sahada hazır bulunan sağlık ekipleri hakemi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay sonucu futbol maçı iptal edilirken, güvenlik güçleri hakemin kendisine saldıran futbolculardan şikayetçi olduğunu söyledi. Olayın ardından mağdur hakem Luis Chavez, adaletin yerini bulmasını istediğini belirtirken, futboldaki şiddetin önüne geçilmezse daha kötü olayların yaşanabileceğini söyledi.

EYLEM PLANI YAPILIYOR

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Olaylar üzerine Şili Spor Bakanlığı Antofagasta Temsilcisi Diego Rojas Reyes, Adalet ve İnsan Hakları Bakanlığı temsilcileri ve yerel futbol kulüpleri yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Diego Rojas Reyes, futbol sahalarındaki şiddete müsamaha göstermeyeceklerini vurgularken, olay sebebiyle bir dizi eylem planı yaptıklarını ve bu nedenle önümüzdeki hafta hakemlerin maç yönetmeyeceğini ifade etti.

Adalet ve İnsan Hakları Bakanlığı temsilcileri ise olaylara karışanlar hakkında soruşturma başlatıldığını ve mağdur olan hakeme gereken hukuki desteğin verileceğini belirtti.

Deportivo Real 1 de Mayo kulübü başkanı da olaya karışan 2 kulüp oyuncusunun takımdan ihraç edileceklerini açıkladı.

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