Şili'deki gösteriler şiddetli ayaklanmaya dönüştü

Askeri yönetimin izlerinin hala belleklerde olduğu Şili'de askeri birlikler neredeyse 30 yıldan beri ilk kez alev ve dumanların biber gazı ve tazyikli suya karıştığı sokaklarda asayişi sağlamak için harekete geçtiler.

Okul çocuklarının ve üniversite öğrencilerinin toplu taşıma araçlarına ücretsiz binebilmek için yaptıkları protestolar geçtiğimiz Cuma günü şiddetli ayaklanmaya dönüştü.

Yağmalama, kundaklama ve çatışmaların yaşandığı şehirde, gerek zengin gerekse fakir mahallelerden binlerce insan sokaklara çıkıp, Güney Amerika'nın en varlıklı ve liberal ekonomilerinden biri olan ülkede artan yaşam pahalılığı ve düzensiz kamu hizmetinden kaynaklanan genel memnuniyetsizliklerini dile getirdiler.

Reuters'a konuşan antropoloji öğrencisi Karina Sepulveda, "Bu, metro bilet fiyatlarının artmasından kaynaklanan basit bir gösteri değil. Bu, toplumun başta en fakirlerinin yıllarca maruz kaldığı baskının dışavurumudur" dedi.

6 Ekim'de otobüs ve metro bilet fiyatlarına $0.04 - $0.1 arasında zam yapılacağının açıklanmasından sonra polislerin toplu taşıma araçlarına biletsiz binen eylemcileri durdurmak için harekete geçmeleri sonucu ayaklanma büyümüştü.

Enerji firması Enel'in 18 katlı genel merkez binası ateşe verilmiş ve alev topuna dönen binadaki tüm çalışanlar güvenli bir şekilde binadan tahliye edilmişlerdi.

