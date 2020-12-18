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Silifke nerede? Gezilecek yerler neler? Kalesi, plajı nerede?

Ali Gövel Ali Gövel 18.12.2020 11:05 | Son Güncelleme:
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Silifke nerede? Gezilecek yerler neler? Kalesi, plajı nerede?

İçindekiler

  • Silifke Nerede?
  • Silifke Ovası Nerede?
  • Silifke Kalesi Nerede?
  • Silifke Taşucu Nerede?
  • Silifke Gezilecek Yerler Nelerdir?
  • Silifke Nüfusu Kaç?
  • Silifke Konya Arası Kaç Km?

Ülkemiz, gerek coğrafi gerekse de iklimsel özellikleri sayesinde pek çok doğal güzelliğin ev sahibi konumundadır. Ayrıca doğal güzelliklerin yanı sıra pek çok medeniyeti konuk eden bölge, tarihi doku açısından da son derece zengindir. Ülkemizin doğal güzelliklerinden biri de güneyde yer alan Silifke bölgesidir. Peki Silifke nerede? İşte Silifke hakkında detaylar...

Akdeniz Bölgesinde bulunan Silifke, İç Anadolu ile Akdeniz'i birbirine bağlayan önemli bir güzergahtır. Duru denizi ve plajları ile öne çıkan bölge, aynı zamanda Türkiye ile Kıbrıs arasında bir köprü vazifesi taşıyan Taşucu Limanını da içerisinde barındırıyor. Akdeniz'in fazlasıyla ziyaretçi çeken turistik bölgelerinden biri olan Silifke, özellikle bir tatil beldesi olarak tercih ediliyor. Yazımızın devamını inceleyerek "Silifke nerede, gezilecek yerler neler?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

Silifke Nerede?

Silifke, ülkemizin 7 coğrafi bölgesinden biri olan Akdeniz Bölgesinde yer alıyor. Mersin iline bağlı bir ilçe statüsünde olan Silifke, il merkezine 85 kilometrelik bir uzaklıkta bulunuyor. Toros Dağları ve Akdeniz arasında uzanan ilçe, Akdeniz ve İç Anadolu'yu birbirine bağlayan bir hat teşkil ediyor. Bu nedenle stratejik bir öneme sahip olan ilçe, aynı zamanda Akdeniz'in incisi olarak kabul ediliyor. İlçenin batısında Erdemli, doğusunda ise Gülnar ilçeleri uzanıyor.

Silifke Ovası Nerede?

Silifke Ovası, Göksu Deltası içerisinde bulunan bölgeye verilen addır. Göksu Nehri'nin taşıdığı toprak ve kumlardan meydana gelen ovanın, dördüncü jeolojik zamanda oluştuğu düşünülüyor. Akdeniz'den Orta Toroslar bölgesine kadar uzanan Silifke ilçesinin Akdeniz kıyısındaki bölümü ova niteliği gösterir. Bu bakımdan ova, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Projesi kapsamında koruma altına alınmıştır. Ayrıca ova, içerisinde Akgöl isminde bir de göl barındırır.

Silifke Kalesi Nerede?

Silifke ilçesinin öne çıkan yapılarından biri olan Silifke Kalesi'nin Roma ya da Helenistik dönemden kalma olduğu düşünülüyor. İlçenin en yüksek tepesinde 185 metre yükseklikte bulunan kale, manzarası bakımından da ilçeye hakim bir görüntü sunuyor. Evliya Çelebi'nin de Seyahatname'de bahsettiği bir yapı olan Silifke Kalesi, gerek tarihi dokusuyla gerekse de estetik görüntüsüyle son derece keyifli bir gezi vadediyor.

Silifke Taşucu Nerede?

Taşucu, ülkemizi Kıbrıs'a bağlayan Mersin'in Silifke ilçesine bağlı önemli bir noktadır. Göksu Nehri'nin sularını taşıdığı deltanın ucunda bulunan Taşucu, bu sayede son derece verimli olan topraklarıyla tarih boyunca boyunca önemli bir yerleşim yeri oldu.

Silifke Gezilecek Yerler Nelerdir?

Gerek doğal gerekse de tarihi güzellikleriyle öne çıkan Silifke, görülmesi gereken pek çok mekana ev sahipliği yapıyor. Sizler için bu yerlerden bazılarını sıralamaya çalıştık:

  • Helenistik dönemden kaldığı düşünülen Uzuncaburç, Silifke'nin görülmesi gereken önemli yapılarından biri. Helenlerin ibadet için kullandığı mekan, pek çok ilgi çekici eser barındırıyor.
  • Silifke ve Narlıkuyu ilçelerinin yakınlarında bulunan Cennet Cehennem Mağaraları da bölgenin eşsiz güzellikleri arasında yer alıyor. Derinliği 70 metreyi bulan Cennet Çöküğü mağarasının ağzında, 450 basamakla inilen küçük bir kilise de mevcut. Cehennem Çöküğü mağarasının derinliği ise 130 metreye kadar ulaşabiliyor.
  • Taşucu yolu üzerinde bulunan Aya Tekla Kilisesi, Hristiyan inancı açısından önemli bir zat olan Aya Tekla'nın sığındığına inanılan bir mağaranın kiliseye dönüştürülmesiyle inşa ediliyor. Yapımı 6. yüzyılda olduğu düşünülen kilise, ülkemizin inanç turizmi merkezleri arasında öne çıkıyor.
  • Cennet Cehennem Mağaralarına yaklaşık 400 metre mesafede yer alan Astım ya da Dilek Mağarası da ilçenin sahip olduğu doğal güzelliklerden biri. Ayrıca mağaranın duvarlarından gelen suyun şifalı olduğuna inanılıyor.
  • Silifke ilçe merkezinde bulunan ve milattan sonra 2. yüzyılda inşa edildiği düşünülen Jüpiter Tapınağı da inanç turizmi açısından önemli bir bölge. Ancak tapınağın doğu ve güney kısımlarında bulunan tabanlıklar korunmuş olsa da korint başlıklarından geriye yalnızca bir tanesi kalmış durumda.
  • Silifke plajı bakımından da oldukça zengin bir tatil beldesi. Son derece temiz ve duru bir denizi bulunan ilçenin kıyısında sıklıkla tercih edilen birçok plaj bulunuyor.

Silifke Nüfusu Kaç?

2019 verilerine göre Silifke'nin nüfusu yaklaşık olarak 120 bindir. Bu nüfusun 61 binini erkekler oluştururken 59 bini ise kadınlardır.

Silifke Konya Arası Kaç Km?

Silifke Konya arası, şehir merkezleri esas alındığında yaklaşık olarak 250 kilometrelik bir mesafeye sahiptir. Yolculuk planlayanlar için bu mesafe üç buçuk saatlik bir süreye karşılık gelir.

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