Silifke nerede? Gezilecek yerler neler? Kalesi, plajı nerede?

Akdeniz Bölgesinde bulunan Silifke, İç Anadolu ile Akdeniz'i birbirine bağlayan önemli bir güzergahtır. Duru denizi ve plajları ile öne çıkan bölge, aynı zamanda Türkiye ile Kıbrıs arasında bir köprü vazifesi taşıyan Taşucu Limanını da içerisinde barındırıyor. Akdeniz'in fazlasıyla ziyaretçi çeken turistik bölgelerinden biri olan Silifke, özellikle bir tatil beldesi olarak tercih ediliyor. Yazımızın devamını inceleyerek "Silifke nerede, gezilecek yerler neler?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

Silifke Nerede?

Silifke, ülkemizin 7 coğrafi bölgesinden biri olan Akdeniz Bölgesinde yer alıyor. Mersin iline bağlı bir ilçe statüsünde olan Silifke, il merkezine 85 kilometrelik bir uzaklıkta bulunuyor. Toros Dağları ve Akdeniz arasında uzanan ilçe, Akdeniz ve İç Anadolu'yu birbirine bağlayan bir hat teşkil ediyor. Bu nedenle stratejik bir öneme sahip olan ilçe, aynı zamanda Akdeniz'in incisi olarak kabul ediliyor. İlçenin batısında Erdemli, doğusunda ise Gülnar ilçeleri uzanıyor.

Silifke Ovası Nerede?

Silifke Ovası, Göksu Deltası içerisinde bulunan bölgeye verilen addır. Göksu Nehri'nin taşıdığı toprak ve kumlardan meydana gelen ovanın, dördüncü jeolojik zamanda oluştuğu düşünülüyor. Akdeniz'den Orta Toroslar bölgesine kadar uzanan Silifke ilçesinin Akdeniz kıyısındaki bölümü ova niteliği gösterir. Bu bakımdan ova, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Projesi kapsamında koruma altına alınmıştır. Ayrıca ova, içerisinde Akgöl isminde bir de göl barındırır.