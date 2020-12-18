Silifke nerede? Gezilecek yerler neler? Kalesi, plajı nerede?

Akdeniz Bölgesinde bulunan Silifke, İç Anadolu ile Akdeniz'i birbirine bağlayan önemli bir güzergahtır. Duru denizi ve plajları ile öne çıkan bölge, aynı zamanda Türkiye ile Kıbrıs arasında bir köprü vazifesi taşıyan Taşucu Limanını da içerisinde barındırıyor. Akdeniz'in fazlasıyla ziyaretçi çeken turistik bölgelerinden biri olan Silifke, özellikle bir tatil beldesi olarak tercih ediliyor. Yazımızın devamını inceleyerek "Silifke nerede, gezilecek yerler neler?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.
Silifke, ülkemizin 7 coğrafi bölgesinden biri olan Akdeniz Bölgesinde yer alıyor. Mersin iline bağlı bir ilçe statüsünde olan Silifke, il merkezine 85 kilometrelik bir uzaklıkta bulunuyor. Toros Dağları ve Akdeniz arasında uzanan ilçe, Akdeniz ve İç Anadolu'yu birbirine bağlayan bir hat teşkil ediyor. Bu nedenle stratejik bir öneme sahip olan ilçe, aynı zamanda Akdeniz'in incisi olarak kabul ediliyor. İlçenin batısında Erdemli, doğusunda ise Gülnar ilçeleri uzanıyor.
Silifke Ovası, Göksu Deltası içerisinde bulunan bölgeye verilen addır. Göksu Nehri'nin taşıdığı toprak ve kumlardan meydana gelen ovanın, dördüncü jeolojik zamanda oluştuğu düşünülüyor. Akdeniz'den Orta Toroslar bölgesine kadar uzanan Silifke ilçesinin Akdeniz kıyısındaki bölümü ova niteliği gösterir. Bu bakımdan ova, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Projesi kapsamında koruma altına alınmıştır. Ayrıca ova, içerisinde Akgöl isminde bir de göl barındırır.
Silifke ilçesinin öne çıkan yapılarından biri olan Silifke Kalesi'nin Roma ya da Helenistik dönemden kalma olduğu düşünülüyor. İlçenin en yüksek tepesinde 185 metre yükseklikte bulunan kale, manzarası bakımından da ilçeye hakim bir görüntü sunuyor. Evliya Çelebi'nin de Seyahatname'de bahsettiği bir yapı olan Silifke Kalesi, gerek tarihi dokusuyla gerekse de estetik görüntüsüyle son derece keyifli bir gezi vadediyor.
Taşucu, ülkemizi Kıbrıs'a bağlayan Mersin'in Silifke ilçesine bağlı önemli bir noktadır. Göksu Nehri'nin sularını taşıdığı deltanın ucunda bulunan Taşucu, bu sayede son derece verimli olan topraklarıyla tarih boyunca boyunca önemli bir yerleşim yeri oldu.
Gerek doğal gerekse de tarihi güzellikleriyle öne çıkan Silifke, görülmesi gereken pek çok mekana ev sahipliği yapıyor. Sizler için bu yerlerden bazılarını sıralamaya çalıştık:
2019 verilerine göre Silifke'nin nüfusu yaklaşık olarak 120 bindir. Bu nüfusun 61 binini erkekler oluştururken 59 bini ise kadınlardır.
Silifke Konya arası, şehir merkezleri esas alındığında yaklaşık olarak 250 kilometrelik bir mesafeye sahiptir. Yolculuk planlayanlar için bu mesafe üç buçuk saatlik bir süreye karşılık gelir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum