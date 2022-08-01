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Silisyum metal mi, ametal mi? Silisyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

31.07.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Periyodik tablo içerisinde bulunan elementlerden biri de silisyumdur. “Si” kısaltması ile periyodik tabloda karşımıza çıkan silisyum, parlak ve sert bir elementtir. Yarı iletkenlik özelliği taşıyan silisyum, periyodik tabloda 14 atom numarasına sahiptir. Elektronu dört değerliktir.

Silisyum metal mi, ametal mi? Silisyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

Silisyum, doğal halinde takribi olarak 64 adet elementin yapısında bulunmaktadır. Kurşuni renk, silisyum elementinin gerçek rengidir.
Bitki dokularında ve hayvan iskeletlerinin iç yapısında silisyum elementi bulunur.

Ana maddesi kum sayılan camda kullanılan silisyum, özellikle kum ve deniz kumunda çok fazla şekilde bulunur.

Mozaik parlatma ve silme işleminde tercih edilen karborundum bileşiği, bir silisyum birleşiğidir. Silisyumun kullanılan ve bilinen en önemli bileşiği ise slikondur. Yarı katı halde bulunan slikonlar yanmaz bileşiklerdir. Yanmayan bu bileşikler son derece kaliteli makine yağlarında kullanılır. Aynı zamanda silisyum elementinin, silisyum kloroformu denilen organik bileşenlere yakınlığı bulunan formları da yer almaktadır.

Silisyum metal midir?

Yaklaşık olarak yer kabuğunun %25’ini silisyum elementi oluşturur. Oksijenden sonra dünya üzerinde en çok bulunan elementtir. Doğada serbest olarak bulunmayan ve yarı iletken özelliği gösteren silisyum, bir ametaldir.

Çok sert ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Diğer elementlerin birçoğuyla tepkimeye girer. Girdiği kimyasal tepkimeler sonucu genellikle metallik özelliği gösterir.

Silisyum Periyodik Tabloda Hangi Gruptadır?

Silisyum, elementleri içeren periyodik tablo içerisinde 4A grubunda, 3. periyotta yer alırlar. Elementlerin atom numaralarının artış sayısına göre sıralanan periyodik cetvel üzerinde “14” numaraya sahiptirler. Ametaller kısmında bulunan silisyum, periyodik tabloda içerisinde “Si” kısaltması şeklinde yer alır. Oda sıcaklığında katı halde bulunurlar.
Silisyum aynı zamanda diyamanyetik element sınıfındadır. Silisyum; 2,34 yoğunluğunda, 28,06’da atom ağırlığı vardır. Silisyum, 1414 santigrat derecede erimeye başlar.

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