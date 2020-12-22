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Silivri nerede, hangi yakada? Sahili, Parkköy, gezilecek yerler nerede?

Ali Gövel Ali Gövel 22.12.2020 14:13 | Son Güncelleme:
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Silivri nerede, hangi yakada? Sahili, Parkköy, gezilecek yerler nerede?

İçindekiler

  • Silivri Nerede?
  • Silivri Sahili Nerede?
  • Silivri Parkköy Nerede?
  • Silivri Yol Tarifi
  • Silivri Gezilecek Yerler Nelerdir?
  • Silivri Nüfusu Kaç?

İstanbul'un diğer merkezlerine uzak olmasına rağmen ulaşım imkanlarına sahip olan Silivri, bu bakımdan İstanbul'un gözde merkezlerinden biri. 7 beldesi, 22 mahallesi ve 13 köyü bulunan ilçe, İstanbul'un batı sınırını oluşturuyor. Sahil bölgesi olması ve eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapması dolayısıyla bölge, turizm açısından da önem arz ediyor. Peki Silivri nerede, hangi yakada?

İstanbul'a 70 kilometre mesafede bulunan Silivri, aynı zamanda Trans European North South Motorway yani bilinen ismiyle TEM projesi kapsamında yer alan bölgelerimiz arasında. Engebesiz ve az eğimli coğrafi yapısıyla yerleşim açısından kolaylıklar sunan ilçenin yüksekliği, 60 metre civarını geçmeyen tepelerden ibaret. Prehistorik dönemlere kadar uzanan tarihiyle ilçe, doğal güzelliklerle tarihin derin mirasını bir araya getiriyor. Nitekim Silivri isminin de antik dönemdeki Selybria isminden geldiği düşünülüyor. Yazımızın devamını inceleyerek "Silivri nerede hangi yakada? Gezilecek yerleri neler?" gibi soruların cevabına ulaşabilirsiniz.

Silivri Nerede?

Silivri nereye bağlı sorusunu İstanbul şeklinde cevaplamak mümkün. Nitekim İstanbul'un batı sınırını oluşturan Silivri, ülkemizin 7 coğrafi bölgesinden Marmara Bölgesi içerisinde bulunuyor. İstanbul il merkezinden yaklaşık 70 kilometre uzak olan ilçe, ulaşım açısından ise son derece avantajlı bir noktada konumlanıyor. TEM ve D-100 yolları üzerinde bulunan ilçe, aynı zamanda doğal bir liman olması nedeniyle deniz ulaşımında da efektif bir ağa sahip.

İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan ilçenin, güneyinde Marmara Denizi, batısında Tekirdağ'a bağlı Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçeleri, doğusunda ve kuzeyinde ise sırasıyla İstanbul'a bağlı Büyükçekmece ile Çatalca ilçeleri yer alıyor. Silivri, matematik konum açısından ise 41 derece 3 dakika kuzey paraleli ile 28 derece 20 dakika doğu meridyenlerinin kesişim noktasında bulunuyor.

Silivri Sahili Nerede?

İstanbul'un en güzel sahillerinden biri olan Silivri sahili, özellikle yaz mevsiminde son derece ilgi çeken ve ziyaretçi alan bir bölge hale geliyor. İstanbul'un arka bahçesi olarak adlandırılan bölge, özellikle günübirlik tatilcilerin gözdeleri arasında. 45 kilometrelik bir uzunluğa sahip olan sahil, ilçenin güneyinde Marmara Denizi şeridinde yer alıyor. Pek çok plajı olan sahil, denizin ve güneşin tadını çıkarabileceğiniz eşsiz mekanlardan biri konumunda.

Silivri Parkköy Nerede?

Silivri ilçesine bağlı olan Parkköy, D-100 yolu üzerinde Cumhuriyet Mahallesi içerisinde bulunuyor. Konaklarıyla ve gece hayatıyla ünlü olan bölge, İstanbul'un en gözde eğlence mekanlarına ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda plajlarıyla da öne çıkan bölgede yaz mevsiminin tadını çıkarmak mümkün.

Silivri Yol Tarifi

Silivri'ye toplu taşımayla ulaşabilmek için metrobüs kullanarak Küçükçekmece'ye bağlı bulunan Cennet Mahallesi durağı üzerinden aktarma yapılabilir. Cennet Mahallesi durağından Silivre'ye giden otobüsler bulunuyor. Özel araçla gidebilmek için ise E-80 yolu üzerinden Avrupa otoyolu Kumburgaz bağlantısını takip edebilirsiniz. Daha sonra Büyükçekmece'de D-100 yoluna bağlanarak ilçeye ulaşabilmeniz mümkün. Bu yolculuğu İstanbul'un merkezi ilçelerinden yaptığınız takdirde yaklaşık olarak bir saat tutacaktır.

Silivri Gezilecek Yerler Nelerdir?

Silivri, Parkköy ve sahili dışında da pek çok gezilebilecek yer barındırıyor. Silivri'ye bağlı bulunan önemli noktaları sizler için sıraladık:

  • Silivri Kalesi, bölgenin en önemli tarihi yapılarından biri. 15. yüzyılda gerçekleşen depremle büyük zarar gören kale, II. Bayezid tarafından onarılmış. Yapılış tarihi tam olarak bilinmese de oldukça köklü bir geçmişi olduğu düşünülüyor.
  • Piknik, kamp ya da balık tutmak için son derece iyi bir tercih olabilecek Sinekli Gölü, bölgenin popüler mekanları arasında. Oldukça huzurlu atmosferiyle göl, ziyaretçilerine güzel bir gün vadediyor.
  • Silivri'nin öne çıkan yanlarından biri de ünlü ayçiçeği tarlaları. İlçenin görülmesi gereken güzelliklerinden olan bu tarlalar, fotoğraf çekebilmeniz için de müthiş manzaralar sunuyor.
  • İlçenin tarihi yapılarından biri de Mimar Sinan tarafından yapılmış 10 köprüden biri olan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü. Marmara Denizini Büyükçekmece Gölüne bağlayan köprü, dikkat çekici bir manzaraya sahip.

Silivri Nüfusu Kaç?

Silivri nüfus bakımından İstanbul'un az kalabalık ilçelerinden biridir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından sunulan 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu yaklaşık 190 bindir.

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