Silivri nerede, hangi yakada? Sahili, Parkköy, gezilecek yerler nerede?

İstanbul'a 70 kilometre mesafede bulunan Silivri, aynı zamanda Trans European North South Motorway yani bilinen ismiyle TEM projesi kapsamında yer alan bölgelerimiz arasında. Engebesiz ve az eğimli coğrafi yapısıyla yerleşim açısından kolaylıklar sunan ilçenin yüksekliği, 60 metre civarını geçmeyen tepelerden ibaret. Prehistorik dönemlere kadar uzanan tarihiyle ilçe, doğal güzelliklerle tarihin derin mirasını bir araya getiriyor. Nitekim Silivri isminin de antik dönemdeki Selybria isminden geldiği düşünülüyor. Yazımızın devamını inceleyerek "Silivri nerede hangi yakada? Gezilecek yerleri neler?" gibi soruların cevabına ulaşabilirsiniz. Silivri Nerede? Silivri nereye bağlı sorusunu İstanbul şeklinde cevaplamak mümkün. Nitekim İstanbul'un batı sınırını oluşturan Silivri, ülkemizin 7 coğrafi bölgesinden Marmara Bölgesi içerisinde bulunuyor. İstanbul il merkezinden yaklaşık 70 kilometre uzak olan ilçe, ulaşım açısından ise son derece avantajlı bir noktada konumlanıyor. TEM ve D-100 yolları üzerinde bulunan ilçe, aynı zamanda doğal bir liman olması nedeniyle deniz ulaşımında da efektif bir ağa sahip.

İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan ilçenin, güneyinde Marmara Denizi, batısında Tekirdağ'a bağlı Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçeleri, doğusunda ve kuzeyinde ise sırasıyla İstanbul'a bağlı Büyükçekmece ile Çatalca ilçeleri yer alıyor. Silivri, matematik konum açısından ise 41 derece 3 dakika kuzey paraleli ile 28 derece 20 dakika doğu meridyenlerinin kesişim noktasında bulunuyor. Silivri Sahili Nerede? İstanbul'un en güzel sahillerinden biri olan Silivri sahili, özellikle yaz mevsiminde son derece ilgi çeken ve ziyaretçi alan bir bölge hale geliyor. İstanbul'un arka bahçesi olarak adlandırılan bölge, özellikle günübirlik tatilcilerin gözdeleri arasında. 45 kilometrelik bir uzunluğa sahip olan sahil, ilçenin güneyinde Marmara Denizi şeridinde yer alıyor. Pek çok plajı olan sahil, denizin ve güneşin tadını çıkarabileceğiniz eşsiz mekanlardan biri konumunda. Silivri Parkköy Nerede? Silivri ilçesine bağlı olan Parkköy, D-100 yolu üzerinde Cumhuriyet Mahallesi içerisinde bulunuyor. Konaklarıyla ve gece hayatıyla ünlü olan bölge, İstanbul'un en gözde eğlence mekanlarına ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda plajlarıyla da öne çıkan bölgede yaz mevsiminin tadını çıkarmak mümkün.