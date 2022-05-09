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Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi 4,6 milyar metreküpe çıkıyor

09.05.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük gaz keşfimizin yanında karadaki depolama tesislerimizin de kapasitelerini artırıyoruz" - "İnşallah yıl sonunda hem Silivri'deki tesisimizin hem de Saros FSRU'nun açılışını gerçekleştireceğiz ve arz güvenliğimizi perçinleyeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi kapasite genişletme çalışmaları kapsamında açılan 18 kuyudan 2'sinde gaz akış testi başarıyla tamamlandı. Genişletme çalışmalarıyla 3,2 milyar metreküp olan tesisin kapasitesi 4,6 milyar metreküpe çıkıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye son yıllarda yaptığı yatırımlarla doğal gaz arz güvenliğini artırıyor.

Geçen yıl devreye alınan ve Türkiye'nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma tesisi (FSRU) olma özelliğini taşıyan Ertuğrul Gazi, söz konusu yatırımlarda ilk sırada yer alırken, boru hatlarıyla doğal gaz giriş kapasitelerinin artırılması, denizler üzerinden girişi sağlanan LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) tesisleri ve depolama alanında yatırımlar devam ediyor.

Bu kapsamda, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi genişletme çalışmalarıyla 1,2 milyar metreküp kapasitenin, 2023'te 5,4 milyar metreküpe çıkması hedefleniyor. Tesisin 40 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin ise 80 milyon metreküpe çıkması planlanıyor.

- Silivri'de 2 kuyuda gaz yakma işlemi başarıyla tamamlandı

Türkiye'nin ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin ise halihazırda 3,2 milyar metreküp olan depolama kapasitesinin genişletme çalışmalarıyla 4,6 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

Çalışmalar, yeni yüzey tesislerine boru inşası, deniz platformların inşası ve kuyu sondajların yapılmasını kapsıyor. Bu çerçevede, iki deniz platformunun inşası tamamlandı. Bu platformlar üzerinde her birinde 9 olmak üzere toplamda 18 kuyunun sondajı gerçekleştirildi. Bu kuyulardan ikisinde ise gaz akış (gaz yakma) testi başarıyla tamamlandı. Çalışmalarla 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesi de 75 milyon metreküpe çıkacak. Mart 2022 sonu itibarıyla yüzde 60'ı tamamlanan projenin yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

- Hedef doğal gazda arz güvenliğini sağlamlaştırmak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Silivri'deki çalışmaları yakından takip ettiğini ve ekiplerden haftalık rapor aldığını bildirdi.

Türkiye'nin doğal gazda yüzde 99 dışa bağımlı olduğunu ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu anlamda ya keşif yapacaksınız ya da böyle depoların sayısını artıracaksınız. Hamdolsun biz ikisini de yapacak güçteyiz. Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük gaz keşfimizin yanında karadaki depolama tesislerimizin de kapasitelerini artırıyoruz. Tüm bunlardaki hedefimiz doğal gazda arz güvenliğini sağlamlaştırmak. İnşallah yıl sonunda hem Silivri'deki tesisimizin hem de Saros FSRU'nun açılışını gerçekleştireceğiz ve arz güvenliğimizi perçinleyeceğiz."

Dönmez, gaz akış testinin önemine dikkati çekerek bu testlerin kuyuların tamamlandığını gösterdiğini söyledi.

Testi yapılan iki kuyuda gaz üretebilir hale gelindiğini belirten Bakan Dönmez, "Yakma işlemi de başarıyla sondajın tamamladığını, kuyuların üretime, çalışmaya hazır hale geldiğinin göstergesi. Peş peşe diğer kuyuları da tamamlamak suretiyle yaz aylarının içinde bu 18 kuyunun tamamında gaz akış testi tamamlanacak. Son yıllarda yapılan yatırımlarla enerji arz güvenliğimizi önemli ölçüde artırdık. Bu yatırımlarla Türkiye hem LNG hem de depolama alanında dünyada nadir ülkelerden biri olmuş oluyor. Tüm bunlar bize fiyat ve arz güvenliği konusunda esneklik sağlamış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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