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Silvio Berlusconi: Milan'ı bana geri verin

İTALYA HABERLERİ  | 14.10.2019 20:52 | Son Güncelleme

AC Milan'ın eski başkanı Silvio Berlusconi, İtalyan ekibinin ancak kendisiyle yeniden güçlenebileceğini iddia etti.

Silvio Berlusconi: Milan'ı bana geri verin

Son yıllarda büyük bir çıkmazın içine giren AC Milan eski günlerine geri dönebilmek için mücadelesini sürdürüyor.

Geçen sezon Serie A'yı beşinci sırada tamamlayan ve Gennaro Gattuso ile yollarını ayırıp Marco Giampaolo'yu teknik direktörlüğe getiren Milan, bir kez daha teknik adam değişikliğine gitti ve sezon devam ederken bu kez de takımı Stefano Pioli'ye emanet etti.

Ekonomik ve sportif anlamda zor yıllar geçiren Milan için kulübün eski patronundan çarpıcı açıklamalar geldi. Milan'a altın yıllarını yaşatan Silvio Berlusconi, İtalyan ekibinin ancak kendisiyle yeniden başarılı olacağını iddia etti.

"MİLAN'I BANA GERİ VERİN"
TeleLombardia'ya konuşan Berlusconi, Milan'ın eski günlerine geri dönebilmesi için kendisini işaret etti:

''Bugünkü Milan'ı geçmişteki muhteşem Milan'a dönüştürme işi oldukça kolay ancak gerçekleşmesi de bir o kadar zor: Milan'ı bana geri verin.''

Berlusconi, 2017 yılında İtalyan kulübünü Çinli yatırımcılara devrederken kendisi ise Serie C'de mücadele eden Monza'yı satın aldı. Berlusconi uzun yıllardır beraber yürüdüğü Adriano Galliani ile Monza'da yine birlikte çalışıyor.

Çinli sahipleriyle kısa süre içinde çöküşe geçen Milan'ı ise iflasın eşiğinden kurtaran Elliott Management yönetiyor.

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silvio berlusconi milan

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