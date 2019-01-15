TREND

Şimdi de Samsung Galaxy J4 Core satacak!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 15.01.2019 08:45 | Son Güncelleme

A101 Samsung Galaxy J4 Core satmaya hazırlanıyor. Uygun fiyatlı telefon almak isteyenler, Samsung Galaxy J4 Core kampanyasını değerlendirebilir. İşte Samsung Galaxy J4 Core fiyatı ve özellikleri.

Şimdi de Samsung Galaxy J4 Core satacak!

A101 şimdi de Samsung’un Android Go kapsamında üretilen Galaxy J4 Core modelini satmaya hazırlanıyor. Gücünü 1.4 GHz hızın çalışan 4 çekirdekli işlemci ve 1 GB RAM’den alan Galaxy J4 Core, 6.0 inçlik ekranı ile dikkat çekiyor.

Kutusundan Android Go 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkan telefonda 16 GB dahili depolama birimi yer alıyor. Galaxy J4 Core’un dahili hafızası microSD kart ile 256 GB’a kadar arttırılabiliyor. Galaxy J4 Core’un arkasında 8 Megapiksel ve önünde ise 5 Megapiksellik kamera yer alıyor.

3.300 mAh kapasiteli batarya ile gelen Galaxy J4 Core, özelliklerinden de anlaşılacağı gibi giriş seviyesi bir Android telefon. Tasarımsal açıdan oldukça güzel görünen Galaxy J4 Core, 17 Ocak 2019 tarihinde 999 TL’den mağazalarındaki yerini alacak.

Epic Games Store iade almaya başladı

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Wikipedia giriş yönetimi burada!Wikipedia giriş yönetimi burada!
Resident Evil 2 demo sürümüyle ilgili sürpriz sonuçResident Evil 2 demo sürümüyle ilgili sürpriz sonuç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
samsung A101 akıllı telefon

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Breaking Bad mobil platformlara geliyor

Breaking Bad mobil platformlara geliyor

3 bin 500 saat oyun oynayan büyükanne şimdi de Switch aldı!

3 bin 500 saat oyun oynayan büyükanne şimdi de Switch aldı!

Doom Slayer ve 3 yeni karakter

Doom Slayer ve 3 yeni karakter

Wikipedia giriş yönetimi burada!

Wikipedia giriş yönetimi burada!

Resident Evil 2 demo sürümüyle ilgili sürpriz sonuç

Resident Evil 2 demo sürümüyle ilgili sürpriz sonuç

10X optik zoom’a göz kırpıyor

10X optik zoom’a göz kırpıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.