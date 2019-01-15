Şimdi de Samsung Galaxy J4 Core satacak!

A101 şimdi de Samsung’un Android Go kapsamında üretilen Galaxy J4 Core modelini satmaya hazırlanıyor. Gücünü 1.4 GHz hızın çalışan 4 çekirdekli işlemci ve 1 GB RAM’den alan Galaxy J4 Core, 6.0 inçlik ekranı ile dikkat çekiyor.

Kutusundan Android Go 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkan telefonda 16 GB dahili depolama birimi yer alıyor. Galaxy J4 Core’un dahili hafızası microSD kart ile 256 GB’a kadar arttırılabiliyor. Galaxy J4 Core’un arkasında 8 Megapiksel ve önünde ise 5 Megapiksellik kamera yer alıyor.

3.300 mAh kapasiteli batarya ile gelen Galaxy J4 Core, özelliklerinden de anlaşılacağı gibi giriş seviyesi bir Android telefon. Tasarımsal açıdan oldukça güzel görünen Galaxy J4 Core, 17 Ocak 2019 tarihinde 999 TL’den mağazalarındaki yerini alacak.

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