MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şimdilerde herkes onları konuşuyor! Ceyda Kasabalı ile evli olan Fırat Albayram bakın kim çıktı

Şimdilerde herkes onları konuşuyor! Ceyda Kasabalı ile evli olan Fırat Albayram bakın kim çıktı

15.11.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram ve Youtube platformuna ürettikleri içeriklerle kendilerinden söz ettirmeyi başaran Fırat Albayram-Ceyda Kasabalı ikilisi sosyal medyada en çok konuşulan çiftlerden biri olmayı başardı. Oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla projede yer alan Fırat Albayram'ın seneler önce rol aldığı dizi görenleri şaşırttı.

Şimdilerde herkes onları konuşuyor! Ceyda Kasabalı ile evli olan Fırat Albayram bakın kim çıktı

2016'da dünya evine giren Fırat Albayram-Ceyda Kasabalı ikilisi şimdilerde sosyal medyada adeta fenomen haline geldi. Oyuncu Fırat Albayram meğer bir zamanlara damga vuran o dizide, şimdilerin en çok konuşulan oyuncularıyla birlikte rol almış! İşte merak edilenler...

FIRAT ALBAYRAM BAKIN HANGİ DİZİDE OYNAMIŞ

Fırat Albayram, 7 Kasım 2008 - 7 Kasım 2010 tarihleri arasında yayınlanan başrollerinde Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt'un yer aldığı "Adanalı" dizisinde oynadı. Fırat Albayram Adanalı dizisinde, Mehmet Akif Alakurt'un hayat verdiği "Maraz Ali" karakterinin adamlarından biri olan "Boncuk" rolüne hayat verdi. Fırat Bayram Adanalı dizisinde Serenay Sarıkaya, Rüzgar Aksoy, Alican Yücesoy gibi oyuncularla beraber rol aldı.

Şimdilerde herkes onları konuşuyor! Ceyda Kasabalı ile evli olan Fırat Albayram bakın kim çıktı

FIRAT ALBAYRAM KİMDİR?

11 Ocak 1985; Nazilli, Aydın doğumlu Fırat Albayram 36 yaşındadır. Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu Albayram Adanalı, Suskunlar, Merhamet, Kaçak Gelinler, Tozkoparan İskender dizilerinde rol aldı.

Şimdilerde Fırat Albayram, eşi Ceyda Kasabalı ile Twitch üzerinde canlı yayınlar yapıyor ve Noluyo Ya ¿ YouTube kanalına içerik üretiyor. Instagram'ı aktif olarak kullanan Fırat Albayram, "firatalbayram" kullanıcı adı ile 628 bin takipçisine paylaşım yapıyor. Fırat Albayram'ın eşi Ceyda Kasabalı ise Instagram'da, "ceydakasabali" kullanıcı adı ile 1 milyon takipçisine paylaşım yapıyor.

Şimdilerde herkes onları konuşuyor! Ceyda Kasabalı ile evli olan Fırat Albayram bakın kim çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
Aynen bu şekil bekliyorumAynen bu şekil bekliyorum
Anahtar Kelimeler:
youtube
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi terk edin çağrısı yapıldı mı? İsrail'den açıklama

Türkiye'yi terk edin çağrısı yapıldı mı? İsrail'den açıklama

15 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

15 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bir zam daha

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bir zam daha

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Bergüzar'ın büyük aşkıydı! Rus karısı görenleri büyüledi

Bergüzar'ın büyük aşkıydı! Rus karısı görenleri büyüledi

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Bikinili pozlarıyla kızlarını gölgede bıraktı

Bikinili pozlarıyla kızlarını gölgede bıraktı

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Sevilen dizi final yapıyor

Sevilen dizi final yapıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.