Şimdilerde herkes onları konuşuyor! Ceyda Kasabalı ile evli olan Fırat Albayram bakın kim çıktı

2016'da dünya evine giren Fırat Albayram-Ceyda Kasabalı ikilisi şimdilerde sosyal medyada adeta fenomen haline geldi. Oyuncu Fırat Albayram meğer bir zamanlara damga vuran o dizide, şimdilerin en çok konuşulan oyuncularıyla birlikte rol almış! İşte merak edilenler...

FIRAT ALBAYRAM BAKIN HANGİ DİZİDE OYNAMIŞ

Fırat Albayram, 7 Kasım 2008 - 7 Kasım 2010 tarihleri arasında yayınlanan başrollerinde Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt'un yer aldığı "Adanalı" dizisinde oynadı. Fırat Albayram Adanalı dizisinde, Mehmet Akif Alakurt'un hayat verdiği "Maraz Ali" karakterinin adamlarından biri olan "Boncuk" rolüne hayat verdi. Fırat Bayram Adanalı dizisinde Serenay Sarıkaya, Rüzgar Aksoy, Alican Yücesoy gibi oyuncularla beraber rol aldı.

FIRAT ALBAYRAM KİMDİR?

11 Ocak 1985; Nazilli, Aydın doğumlu Fırat Albayram 36 yaşındadır. Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu Albayram Adanalı, Suskunlar, Merhamet, Kaçak Gelinler, Tozkoparan İskender dizilerinde rol aldı.

Şimdilerde Fırat Albayram, eşi Ceyda Kasabalı ile Twitch üzerinde canlı yayınlar yapıyor ve Noluyo Ya ¿ YouTube kanalına içerik üretiyor. Instagram'ı aktif olarak kullanan Fırat Albayram, "firatalbayram" kullanıcı adı ile 628 bin takipçisine paylaşım yapıyor. Fırat Albayram'ın eşi Ceyda Kasabalı ise Instagram'da, "ceydakasabali" kullanıcı adı ile 1 milyon takipçisine paylaşım yapıyor.





