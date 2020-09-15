Şimdiye kadar hiç koronavirüs vakası görülmeyen ülkeler

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı! İşte şimdiye kadar hiç vaka bildirmeyen ülkeler...
2019 yılının son çeyreğinde ilk vakalar görüldüğünde durumun bu noktalara kadar, bu kadar hızlı geleceğini kimse tahmin etmiyordu. Ancak fazla seyahat edilen ülkeler başta olmak, üzere virüs birer birer neredeyse tüm ülkelere sıçradı. Mart ayı gibi Türkiye'de de bir takım tedbirleri hayata geçirdi. Alınan kararlara uymaya çalışan insanlar aylarca evlerinden çıkamadı. Bu tedirgin bekleyiş hala devam ediyor. Fakat dünyanın birçok noktasında bunlar yaşanırken şanslı olarak nitelendirilebilecek birkaç ülke de var. İşte koronavirüs vakasına tanık olmayan ülkeler...
1. SOLOMON ADALARI
Toplamda 500 bin kişilik nüfusa sahip Solomon Adaları, Papua Yeni Gine yakınlarındaki irili ufaklı kara parçalarından oluşmaktadır. Bembeyaz kumu, turkuaz okyanus kıyıları ile turistler için cazibe merkezlerinden birisi olmasına rağmen ülkede henüz herhangi bir koronavirüs vakasına rastlamadı.
2. TUVALU
Doğa harikası bölgelere sahip olmasına rağmen Tuvalu'nun coğrafi konumu fazla turist ağırlamak için uygun değil. Avustralya ve Hawaii arasındaki dokuz adet mercan adasından oluşan Tuvalu, bir Polinezya ülkesi. Güney Pasifik'te bulunan Tuvalu ada ülkesi, coğrafi konumunun avantajlarından yararlanarak koronavirüsü uzak tutmayı başardı ve ülkede vakaya rastlanmadı.
3. SAMOA
Zamanla Samoa Adaları olarak bilinen ülke ikiye ayrıldı. Sonucunda Amerikan Samoası ve Batı Samoa isimlerine sahip iki farklı ada ülkesi oldu. Batı Samoa, Almanya taraflı gibi görünse de bağımsız bir ülkedir. Bu ada şu ana kadar dünyayı saran koronavirüs vakalarından hiçbirine ev sahipliği yapmadı.
4. KİRİBATİ CUMHURİYETİ
Başkenti Güney Tarava şehri olan Kiribati Cumhuriyeti, Büyük Okyanus'un orta kesimlerinde konumlanmış ada takımlarından oluşur. Coğrafi konumundan ötürü dünya üzerinde yeni güne ilk giren olma özelliği taşıyan ülkenin doğusundaki Caroline Adası, üçüncü milenyuma ilk giren bölge olması şerefine "Milenyum Adası" adını almıştır.
5. MARSHALL ADALARI
Henüz koronavirüs vakası açıklamayan ülkelerden biri olan Marshall Adaları, Pasifik Okyanusu'nda bulunuyor. Her ne kadar koronavirüs salgınından etkilenmemiş gibi duruyorsa da bu bir yanılgı. Çünkü her sene otellerde yüzde 80'e yakın bir doluluk oranına ulaşılırken pandemi döneminde seyahatlerin duraklaması ile birlikte Marshall Adaları'ndaki otellerde büyük boşluklar oluştu.
6. TONGA
169 ada ve mercan adasından oluşan Tonga, 1970 yılında bağımsızlığına kavuştu. Dünya üzerinde yer alan ülkelerin neredeyse tamamı koronavirüs ile baş etmeye çalışırken, Tonga'da herhangi bir vaka ile karşılaşılmadı.
KAYNAKLAR:
https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/galeri-dunyaca-unlu-sahil-ve-koylarda-havadan-koronavirus-denetimi-41598003
https://www.haberler.com/dunyada-hala-covid-19-vakasi-aciklamayan-ulke-ve-13173520-haberi/
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