Şimdiye kadar hiç koronavirüs vakası görülmeyen ülkeler

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı! İşte şimdiye kadar hiç vaka bildirmeyen ülkeler...

2019 yılının son çeyreğinde ilk vakalar görüldüğünde durumun bu noktalara kadar, bu kadar hızlı geleceğini kimse tahmin etmiyordu. Ancak fazla seyahat edilen ülkeler başta olmak, üzere virüs birer birer neredeyse tüm ülkelere sıçradı. Mart ayı gibi Türkiye'de de bir takım tedbirleri hayata geçirdi. Alınan kararlara uymaya çalışan insanlar aylarca evlerinden çıkamadı. Bu tedirgin bekleyiş hala devam ediyor. Fakat dünyanın birçok noktasında bunlar yaşanırken şanslı olarak nitelendirilebilecek birkaç ülke de var. İşte koronavirüs vakasına tanık olmayan ülkeler...

1. SOLOMON ADALARI

Toplamda 500 bin kişilik nüfusa sahip Solomon Adaları, Papua Yeni Gine yakınlarındaki irili ufaklı kara parçalarından oluşmaktadır. Bembeyaz kumu, turkuaz okyanus kıyıları ile turistler için cazibe merkezlerinden birisi olmasına rağmen ülkede henüz herhangi bir koronavirüs vakasına rastlamadı.

2. TUVALU

Doğa harikası bölgelere sahip olmasına rağmen Tuvalu'nun coğrafi konumu fazla turist ağırlamak için uygun değil. Avustralya ve Hawaii arasındaki dokuz adet mercan adasından oluşan Tuvalu, bir Polinezya ülkesi. Güney Pasifik'te bulunan Tuvalu ada ülkesi, coğrafi konumunun avantajlarından yararlanarak koronavirüsü uzak tutmayı başardı ve ülkede vakaya rastlanmadı.