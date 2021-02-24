Şimdiye kadar yapılmış en tehlikeli filmde oyuncular dahil 80 kişi yaralandı

Başrolünde vahşi hayvanların olduğu Roar filmi, o dönem sette yaşanan çılgın ve ölümcül kazalar yüzünden manşetten düşmüyordu.

"Vahşi komedi" olarak adlandırılan film, 11 yılda tamamlandı ve filmde yer alan 150 aslan, kaplan ve diğer büyük kediler oyuncular da dahil olmak üzere set çalışanlarına saldırarak iz bırakan yaralar bıraktı.

Genç Melanie Griffith ve annesi Tippi Hedren'in rol aldığı filmde, iki oyuncu da aslanların saldırısına uğradı. Yönetmen ve aktör Noel Marshall, bir aslan tarafından ısırıldığında neredeyse bir kolunu kaybederken, Tippi kangrene yakalandı.