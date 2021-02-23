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Hiç boş durmuyor! Daha Five Eyes’ın çekimleri bitmeden yeni filmi belli oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 23.02.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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Hiç boş durmuyor! Daha Five Eyes’ın çekimleri bitmeden yeni filmi belli oldu

Şu sıralar Antalya’da Jason Statham’ın başrolünü üstlendiği Five Eyes’ın çekimlerinde olan yönetmen Guy Ritchie, II. Dünya Savaşı temalı Ministry of Ungentlemanly Warfare filmini yönetecek.

Damien Lewis’in kaleme aldığı II. Dünya Savaşı temalı Ministry of Ungentlemanly Warfare filminin yönetmen koltuğuna Guy Ritchie oturacak. Bir hayli yoğun tempoda olan Guy Ritchie, şu sıralar Antalya’da başrolünü Jason Statham’ın üstlendiği Five Eyes’ın setinde. Film, o yıllarda Almanya’nın İngilizler üzerinde kurduğu baskıyı ve işlenen savaş suçlarını gözler önüne serecek.

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MINISTRY OF UNGENTLEMANLY WARFARE HAKKINDA

Film, 1939 yılında Almanya’nın Avrupa’daki İngilizler üzerinde baskı kurduğu dönemde geçiyor. Winston Churchill, İngilizlerin yaşadığı bu baskı ve zorluklara karşılık verme kararı alıyor ve çareyi kurallar altında centilmence savaşmaktan vazgeçmekte buluyor. Churchill, Almanya’nın savaş kurallarını hiçe sayan ve düşman sınırları içerisinde harekete geçmesiyle dikkat çeken bir gizli birlik kuruyor. Film, birbirlerine sıkıca bağlı bu birliğin II. Dünya Savaşı üzerindeki etkisi ve Nazi birliğine karşı kuralları yıkarak aldığı önemli zaferleri konu alacak.

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GUY RITCHIE FİLMLERİ

Guy Ritchie, gişede dünya çapında 1 milyar dolardan fazla hasılat elde eden live-action Aladdin filminin yönetmenliğini üstlenmişti. Ardından gangster temalı filmlere geri dönüş yaparak kadrosunda Matthew McConaughey ve Charlie Hunnam’ı barındıran The Gentlemen’ı yönetti. Geçmişte imza attığı yapımlar arasında ise Lock, Stock and Two Smoking Barrels ve Snatch gibi filmler bulunuyor.

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